Интересно, что авиабаза расположена в 170 километрах от границы с Украиной. Об этом пишет военный портал Defense Express.

Какие объекты атаковали Силы обороны в Воронеже?

Проанализировав видео "обеспокоенных" жителей Воронежа, которые активно распространяются в сети, OSINT-сообщества установили, что под прицелом Сил обороны ночью 27 мая оказалась именно авиабаза "Балтимор" и площадки в ее северной части.

Именно там находится так называемая ТЭЧ – техническо-эксплуатационная часть, где проводится обслуживание и ремонт самолетов, а также стоянки машин.

Авиабаза "Балтимор" имеет важное значение для России, поскольку именно там базируются Су-34 47-го авиационного полка. Эти самолеты враг регулярно применяет как носители КАБов во время атак на украинские города и позиции.

Сейчас точные последствия удара и тип вооружения, которое применялось во время атаки, остаются неизвестными. Однако именно систематические удары по авиабазам России способны значительно ограничить активность вражеской тактической авиации и заставить ее менять места базирования.

В свою очередь, отдаление российской авиации от зоны боевых действий будет означать сокращение количества вылетов, ведь самолетам придется тратить больше времени и моторесурса на достижение точек применения оружия.

Вместе с тем утром 27 мая удару подверглось авиационное предприятие в Таганроге – вероятно, речь идет о "325 Авиационный ремонтный завод", который специализируется на восстановлении Ил-76, Су-25, а также самолетов "Ан".

Местные власти подтвердили атаку, а также уточнила, что атака проводилась ракетным вооружением. Интересно, что даже по официальной российской информации, врагу удалось перехватить только одну ракету из неизвестного количества, также там заявили о наличии пострадавших.

Тогда как в Московской области под прицелом дронов оказались производственные мощности предприятия "Ангстрем" – завода, который специализируется на изготовлении микроэлектроники и электронных компонентов.