Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Что известно о взрывах в России?

Под основным ударом этой ночью оказался Таганрог, в Ростовской области России: там местные жители сообщают об атаке и прилете. В сети также публикуют многочисленные фото и видео, на которых столб густого дыма поднимается над городом.

По предварительной информации, по Таганрогу было по меньшей мере два удара.

OSINT-аналитики также установили, что атака и возгорание, вероятно произошли на территории объекта технического обслуживания и ремонта авиационной техники.

Место удара в Таганроге / Фото: worldmilitares

Между тем губернатор Ростовской области Юрий Слюсар утверждает, что во время атаки на регион в Таганроге была уничтожена ракета. По его словам, в результате обстрела на улице Циолковского в городе якобы "загорелись автомобили".

Впоследствии Слюсарь добавил, что во время атаки якобы пострадали две женщины, медики оказывают им помощь.

Под утро взрывы также раздавались в российском Воронеже: перед этим там объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА и ракетной опасности.

Россияне также распространили видео, на котором можно увидеть дым, поднимающийся после атаки. Что именно могло попасть под удар в Воронеже – пока неизвестно.

Кроме этого, СМИ сообщают об ударе по "знаменитому" Туапсе. На опубликованных в сети кадрах пораженной нефтебазы заметно масштабный пожар и густой дым.

Именно в Туапсе расположены Туапсинский нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть" – единственный НПЗ на российском побережье Черного моря, а также крупный нефтяной терминал. Оба объекта уже неоднократно становились целями успешных атак Сил обороны.

Ночью громко было и на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму. Глава оккупационной власти Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные в городе "всю ночь отражали комбинированную атаку".

Он также утверждает, что в районах Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега якобы сбили более 20 беспилотников.

Момент взрывов также попал на видео одного из жителей Симферополя – судя по всему, под атакой были сразу несколько городов Крыма.

Напомним, в ночь на 25 мая Силы обороны Украины также поразили нефтебазу "Белец", которая расположена в городе Унеча Брянской области. Этот объект задействован в обеспечении оккупационной армии государства-агрессора.

Кроме этого, военные поразили склад хранения российских боеприпасов в Межгорье во временно оккупированном Крыму, склад боеприпасов в районе Новоянисоля и полевой артиллерийский склад в районе Кременевки Донецкой области.