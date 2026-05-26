Об этом сообщили представители движения "Атеш".

Какую диверсию провели агенты "Атеш"?

Агенты провели свои диверсии накануне удара украинских сил по нефтебазе "Грушевая балка" в ночь на 23 мая.

Справка. "Грушевая балка" является крупнейшим нефтехранилищем на Кавказе мощностью 1,2 миллиона тонн нефтепродуктов. Объект используется для хранения, распределения и перевалки горючего для военной техники, флота и логистики российской армии на юге.

В частности, партизанам удалось вывести из строя несколько башен связи, которые обеспечивали координацию между подразделениями ПВО в районе, а также повредить трансформаторную подстанцию, питавшую часть военных и коммуникационных объектов.

Из-за перебоев с электроснабжением стационарные радары потеряли стабильную работу.

Разведка по БпЛА на ближних подступах к Новороссийску оказалась фактически ослеплена – подразделения ПВО потеряли возможность своевременно реагировать на низко летящие цели,,

– говорится в сообщении.

Как агенты "Атеш" совершали диверсию: смотрите видео

К слову, недавно партизаны также нарушили работу нескольких вышек связи в районах Путилково, Коммунарки и Домодедово Московской области.

На этих объектах размещались модули РЭБ, которые обеспечивали контроль целей, низко летящих, передачу данных и координацию между подразделениями системы ПВО. По словам партизан, после диверсии система ПВО на ближних подступах к Москве потеряла часть точек наблюдения.