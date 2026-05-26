Про це повідомили представники руху "Атеш".

Читайте також Окупанти без боєприпасів і пального на Сумщині: партизани спалили ворожий електровоз

Яку диверсію провели агенти "Атеш"?

Агенти провели свої диверсії напередодні удару українських сил по нафтобазі "Грушева балка" в ніч на 23 травня.

Довідка. "Грушева балка" є найбільшим нафтосховищем на Кавказі потужністю 1,2 мільйона тонн нафтопродуктів. Об'єкт використовується для зберігання, розподілу та перевалки пального для військової техніки, флоту й логістики російської армії на півдні.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Зокрема, партизанам вдалося вивести з ладу кілька веж зв'язку, які забезпечували координацію між підрозділами ППО в районі, а також пошкодити трансформаторну підстанцію, що живила частину військових і комунікаційних об'єктів.

Через перебої з електропостачанням стаціонарні радари втратили стабільну роботу.

Розвідка по БпЛА на ближніх підступах до Новоросійська виявилася фактично засліплена – підрозділи ППО втратили можливість своєчасно реагувати на цілі, що низько летять,

– йдеться в повідомленні.

Як агенти "Атеш" здійснювали диверсію: дивіться відео

До слова, нещодавно партизани також порушили роботу кількох веж зв'язку в районах Путилково, Комунарки та Домодєдово Московської області.

На цих об'єктах розміщувалися модулі РЕБ, які забезпечували контроль цілей, що низько летять, передачу даних і координацію між підрозділами системи ППО. За словами партизанів, після диверсії система ППО на ближніх підступах до Москви втратила частину точок спостереження.