Диверсію партизани провели на одній із залізничних ділянок області. Про це повідомили в "Атеш".

Як партизани проводили диверсію?

Агенти "Атеш" спалили електровоз окупантів, який забезпечував боєприпасами, пальним та озброєнням ворожі сили на Сумському напрямку.

Партизани спалили ворожий електровоз: дивіться відео

Також локомотив росіяни використовували для перевезення важкої техніки з тилу країни до напрямків, на яких ведуться активні бойові дії.

Порушення роботи навіть однієї такої одиниці суттєво ускладнює постачання передових підрозділів і сповільнює перекидання резервів, – зазначили в "Атеш".

Спалений електровоз не підлягає ремонту та не зможе брати участь у перевезенні військових ешелонів. Партизани повідомили, що продовжують послаблювати ворога та створювати проблеми для росіян.

Важливо! Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко у розмові з 24 Каналом розповів, що Путін продовжує війну для збереження свого режиму, ігноруючи, зокрема економічні проблеми. Росія зазнає важких втрат, але диктатор сподівається на посилення постачання ресурсів своїх союзників. При цьому Росія з 2023 року має мінімальні просування на фронті

Що ще відомо про успішні операції партизанів?

Агенти "Атеш" знищили КамАЗ 2-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Росії в окупованому Луганську, який використовувався для доставлення боєприпасів і спорядження.

Партизани підкреслили важливість такої техніки для тилової логістики та відзначили, що знищення вантажівки призвело до зриву постачання на передові позиції.

Партизани знищили три вежі зв'язку з модулями радіоелектронної боротьби поблизу Кінгісеппа, Виборга і Луги, що створило "сліпу зону" для російської ППО.

Ця операція дозволила українським дронам вразити резервуарні парки в Усть-Лузі та Приморську, що паралізувало близько 40% нафтового експорту Росії через Балтійське море і спричинило мільярдні збитки.