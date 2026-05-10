Диверсию партизаны провели на одном из железнодорожных участков области. Об этом сообщили в "АТЕШ".

Как партизаны проводили диверсию?

Агенты "Атеш" сожгли электровоз оккупантов, который обеспечивал боеприпасами, топливом и вооружением вражеские силы на Сумском направлении.

Также локомотив россияне использовали для перевозки тяжелой техники из тыла страны к направлениям, на которых ведутся активные боевые действия.

Нарушение работы даже одной такой единицы существенно затрудняет снабжение передовых подразделений и замедляет переброску резервов, – отметили в "Атэш".

Сожженный электровоз не подлежит ремонту и не сможет участвовать в перевозке военных эшелонов. Партизаны сообщили, что продолжают ослаблять врага и создавать проблемы для россиян.

Важно! Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в разговоре с 24 Каналом рассказал, что Путин продолжает войну для сохранения своего режима, игнорируя, в частности экономические проблемы. Россия несет тяжелые потери, но диктатор надеется на усиление поставок ресурсов своих союзников. При этом Россия с 2023 года имеет минимальные продвижения на фронте

Что еще известно об успешных операциях партизан?

Агенты "Атеш" уничтожили КамАЗ 2-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады России в оккупированном Луганске, который использовался для доставки боеприпасов и снаряжения.

Партизаны подчеркнули важность такой техники для тыловой логистики и отметили, что уничтожение грузовика привело к срыву поставок на передовые позиции.

Партизаны уничтожили три башни связи с модулями радиоэлектронной борьбы вблизи Кингисеппа, Выборга и Луги, что создало "слепую зону" для российской ПВО.

Эта операция позволила украинским дронам поразить резервуарные парки в Усть-Луге и Приморске, что парализовало около 40% нефтяного экспорта России через Балтийское море и повлекло миллиардные убытки.