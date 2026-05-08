Об этом пишет движение "Атеш" в своем телеграм-канале.

Интересно Трое парней: во Львове задержали воров мемориальной таблички известному борцу против Москвы

Как активисты уничтожили авто кадыровцев в Чечне?

Активисты движения "ОТПОР" рассказали, что сожгли автомобиль кадыровской полиции, который та использовала для систематического запугивания и вымогательства денег у местных жителей под видом "профилактических проверок".

Каждый такой удар приближает освобождение. Преступные путинский и кадыровский режимы падут, если есть кому сражаться,

– рассказали партизаны.

Также они показали результаты своей работы.

Активисты "ОТПОР" уничтожили авто кадыровской полиции в Чечне / Видео с телеграм-канала "Атеш"

Справочно! "Отпор" – это современное общественное движение сопротивления, действующее на временно оккупированных территориях Украины и в России, направленное на ненасильственную борьбу против оккупации, а также партизанские акции. Активисты распространяют проукраинские листовки, проводят акции (например, "Не моя армия") и уничтожают вражескую технику/символику.

Как еще партизаны работают на территории России?

Агенты движения "Атеш" сообщили об уничтожении трех башен связи с модулями радиоэлектронной борьбы вблизи Кингисеппа,, Выборга и Луги. По данным движения, это привело к образованию "слепой зоны" для российской противовоздушной обороны. В "Атеш" утверждают, что диверсия произошла еще до ударов Сил обороны Украины по российским портам, через которые оккупанты экспортируют нефть.

Кроме того, в Воронежской области России агенты движения повредили подстанцию, которая обеспечивала электроснабжение военных объектов. По информации "Атеш", инцидент усложнил поставки боеприпасов и техники подразделениям российской армии на Харьковском направлении.

Также представители движения заявили об уничтожении телекоммуникационного шкафа ключевой башни связи в селе Горный Щит Свердловской области. Как отмечается, этот объект использовался для управления и обмена данными Центрального военного округа России.