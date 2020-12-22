В селе Горный Щит Свердловской области уничтожен узел связи для штаба Центрального военного округа. Об этом сообщили в "Атеш".

Как партизаны уничтожили связь россиян на Урале?

Уничтоженная башня связи обеспечивала оперативное управление и защищенный обмен данными. Также через нее враг координировал переброску резервов и техники на Покровское направление.

Партизаны сжигают вражескую башню связи

Диверсия остановила обмен информацией для 90 гвардейской танковой дивизии, чьи формирования и тыловые базы снабжения практически зависят от связи на объекте.

Мы доказываем делом! Урал больше не является безопасной "крепостью" режима. Любая инфраструктура, работающая на военную машину, будет уничтожена – от штабных кабинетов до полевых узлов связи,

– отметили в "Атеш".

Российские военные уже почувствовали последствия от диверсии. Отсутствие стабильной связи привело к сбоям в системах управления.

Вследствие этого образовалась так называемая "слепая зона" в координации и привела к сбоям в графиках загрузки эшелонов и отправки маршевых рот.

