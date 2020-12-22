В селе Горный Щит Свердловской области уничтожен узел связи для штаба Центрального военного округа. Об этом сообщили в "Атеш".
Как партизаны уничтожили связь россиян на Урале?
Уничтоженная башня связи обеспечивала оперативное управление и защищенный обмен данными. Также через нее враг координировал переброску резервов и техники на Покровское направление.
Диверсия остановила обмен информацией для 90 гвардейской танковой дивизии, чьи формирования и тыловые базы снабжения практически зависят от связи на объекте.
Мы доказываем делом! Урал больше не является безопасной "крепостью" режима. Любая инфраструктура, работающая на военную машину, будет уничтожена – от штабных кабинетов до полевых узлов связи,
– отметили в "Атеш".
Российские военные уже почувствовали последствия от диверсии. Отсутствие стабильной связи привело к сбоям в системах управления.
Вследствие этого образовалась так называемая "слепая зона" в координации и привела к сбоям в графиках загрузки эшелонов и отправки маршевых рот.
Что еще известно об успешных операциях партизан?
Оккупанты в Скадовске заняли городскую больницу для развертывания штаба. Агенты "Атеш" успешно провели разведывательную операцию в городе.
Агенты "Атеш" провели разведку в Орловской области, где оккупанты строят площадку для пуска "Шахедов". Партизаны зафиксировали бетонные склады для хранения беспилотников.
Агенты "Атеш" разведали размещение истребителей Су-30 на аэродроме Саки в оккупированном Крыму, включая их стоянки и маршруты движения. Зафиксировано топливозаправочную инфраструктуру, зоны технического обслуживания, позиции ПВО и график вылетов.