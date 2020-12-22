У селі Горний Щит Свердловської області знищено вузол зв'язку для штабу Центрального військового округу. Про це повідомили в "Атеш".

Як партизани знищили зв'язок росіян на Уралі?

Знищена вежа зв'язку забезпечувала оперативне управління та захищений обмін даними. Також через неї ворог координував перекидання резервів і техніки на Покровський напрямок.

Диверсія зупинила обмін інформацією для 90 гвардійської танкової дивізії, чиї формування та тилові бази постачання практично залежать від зв'язку на об'єкті.

Ми доводимо справою! Урал більше не є безпечною "фортецею" режиму. Будь-яка інфраструктура, що працює на воєнну машину, буде знищена – від штабних кабінетів до польових вузлів зв'язку,

– зазначили в "Атеш".

Російській військові вже відчули наслідки від диверсії. Відсутність стабільного зв'язку призвела до збоїв в системах управління.

Внаслідок цього утворилася так звана "сліпа зона" в координації й призвела до збоїв у графіках завантаження ешелонів і відправки маршових рот.

