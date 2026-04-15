Партизани заявили, що ворожа армія на Харківщині, яка понад 2 роки зазнає втрат, почала руйнуватися зсередини. Про це повідомили в "Атеш".
Який стан у росіян під Куп'янськом?
Моральний стан окупантів в Харківській області стрімко падає до низу. Партизани повідомили, що в підрозділах часто фіксуються випадки прихованих самогубств.
Самогубства оформлюють як бойові втрати або "нещасні випадки". Через страх покарань командування не доповідає про реальний стан справ,
– зазначили в "Атеш".
Також російські військові часто почали вживати алкоголь на позиціях, зокрема самогон. У деяких підрозділах зростає внутрішнє насильство. Окупанти часто використовують зброю проти власних побратимів під час конфліктів.
За словами агента "Атеш", ротацій і відпочинку для російських військових немає, а моральний стан особового складу стрімко погіршується.
Що ще відомо про успішні операції "Атеш"?
Агенти "Атеш" спалили ворожий тепловоз в Ростовській області. Диверсія відбулась на залізничній станції Лиховська.
Партизани провели розвідку в Орловській області, де окупанти будують майданчик для пуску "Шахедів". Агенти "Атеш" зафіксували бетонні склади для зберігання безпілотників та передали інформацію Силам оборони України.
Після удару по заводу "Кремній Ел" у Брянську 10 березня партизани зафіксували пошкодження конструкцій і збільшення охорони об'єкта. Завод, який постачає ключові компоненти для російських ракетних систем, наразі працює в режимі аварійного відновлення.