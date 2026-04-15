Партизани заявили, що ворожа армія на Харківщині, яка понад 2 роки зазнає втрат, почала руйнуватися зсередини. Про це повідомили в "Атеш".

Який стан у росіян під Куп'янськом?

Моральний стан окупантів в Харківській області стрімко падає до низу. Партизани повідомили, що в підрозділах часто фіксуються випадки прихованих самогубств.

Самогубства оформлюють як бойові втрати або "нещасні випадки". Через страх покарань командування не доповідає про реальний стан справ,

– зазначили в "Атеш".

Також російські військові часто почали вживати алкоголь на позиціях, зокрема самогон. У деяких підрозділах зростає внутрішнє насильство. Окупанти часто використовують зброю проти власних побратимів під час конфліктів.

За словами агента "Атеш", ротацій і відпочинку для російських військових немає, а моральний стан особового складу стрімко погіршується.

