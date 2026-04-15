Партизаны заявили, что вражеская армия на Харьковщине, которая более 2 лет несет потери, начала разрушаться изнутри. Об этом сообщили в "Атеш".

Какое состояние у россиян под Купянском?

Моральное состояние оккупантов в Харьковской области стремительно падает вниз. Партизаны сообщили, что в подразделениях часто фиксируются случаи скрытых самоубийств.

Самоубийства оформляют как боевые потери или "несчастные случаи". Из-за страха наказаний командование не докладывает о реальном положении дел,

– отметили в "Атэш".

Также российские военные часто начали употреблять алкоголь на позициях, в частности самогон. В некоторых подразделениях растет внутреннее насилие. Оккупанты часто используют оружие против собственных собратьев во время конфликтов.

По словам агента "Атеш", ротаций и отдыха для российских военных нет, а моральное состояние личного состава стремительно ухудшается.

