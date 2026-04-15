Партизаны заявили, что вражеская армия на Харьковщине, которая более 2 лет несет потери, начала разрушаться изнутри. Об этом сообщили в "Атеш".
Смотрите также Прикрываясь мирным населением: оккупанты в Скадовске заняли больницу под штаб
Какое состояние у россиян под Купянском?
Моральное состояние оккупантов в Харьковской области стремительно падает вниз. Партизаны сообщили, что в подразделениях часто фиксируются случаи скрытых самоубийств.
Самоубийства оформляют как боевые потери или "несчастные случаи". Из-за страха наказаний командование не докладывает о реальном положении дел,
– отметили в "Атэш".
Также российские военные часто начали употреблять алкоголь на позициях, в частности самогон. В некоторых подразделениях растет внутреннее насилие. Оккупанты часто используют оружие против собственных собратьев во время конфликтов.
По словам агента "Атеш", ротаций и отдыха для российских военных нет, а моральное состояние личного состава стремительно ухудшается.
Что еще известно об успешных операциях "Атеш"?
Агенты "Атэш" сожгли вражеский тепловоз в Ростовской области. Диверсия состоялась на железнодорожной станции Лиховская.
Партизаны провели разведку в Орловской области, где оккупанты строят площадку для пуска "Шахедов". Агенты "Атеш" зафиксировали бетонные склады для хранения беспилотников и передали информацию Силам обороны Украины.
После удара по заводу "Кремний Эл" в Брянске 10 марта партизаны зафиксировали повреждение конструкций и увеличение охраны объекта. Завод, который поставляет ключевые компоненты для российских ракетных систем, сейчас работает в режиме аварийного восстановления.