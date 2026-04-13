Диверсию проводили в районе железнодорожной станции Лиховская. Об этом сообщили в "Атеш".
Как агенты "Атеш" сожгли тепловоз?
Как заявили партизаны, тепловоз полностью сгорел и не подлежит восстановлению. Лиховский узел, где проводилась операция, является ключевой точкой поставки военных грузов на Запорожье.
Через узел проходят эшелоны с боеприпасами, топливом и бронетехникой для российской армии, действующей в зоне активных боевых действий,
– отметили в "Атеш".
В результате успешной операции, оккупанты потеряли около 150 тысяч долларов, но главная проблема заключается в том, что у россиян начался дефицит на тепловозы, а финансирование на создание и ремонт нет.
Сожжение локомотива привело к полной остановке движения поездов на участке. Все эшелоны застряли глубоко в тылу, а поставки необходимой оккупантам помощи остановились.
Что еще известно об успешных операциях партизан?
Агенты "Атеш" провели разведку в Орловской области, где оккупанты строят площадку для пуска "Шахедов". Партизаны зафиксировали бетонные склады для хранения беспилотников.
Оккупанты намеренно повреждают свою технику на Константиновском направлении, чтобы избежать отправки на фронт. Партизаны заявили, что российские военные ломают двигатели, сливают технические жидкости и портят топливные системы.
Партизаны разведали размещение истребителей Су-30 на аэродроме Саки в оккупированном Крыму, включая их стоянки и маршруты движения. Зафиксировано топливозаправочную инфраструктуру, зоны технического обслуживания, позиции ПВО и график вылетов.