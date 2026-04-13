Диверсию проводили в районе железнодорожной станции Лиховская. Об этом сообщили в "Атеш".

Смотрите также Почти 200 километров до Украины: "Атеш" показал, как Россия строит новую площадку для "Шахедов"

Как агенты "Атеш" сожгли тепловоз?

Как заявили партизаны, тепловоз полностью сгорел и не подлежит восстановлению. Лиховский узел, где проводилась операция, является ключевой точкой поставки военных грузов на Запорожье.

Через узел проходят эшелоны с боеприпасами, топливом и бронетехникой для российской армии, действующей в зоне активных боевых действий,

– отметили в "Атеш".

В результате успешной операции, оккупанты потеряли около 150 тысяч долларов, но главная проблема заключается в том, что у россиян начался дефицит на тепловозы, а финансирование на создание и ремонт нет.

Партизаны сжигают вражеский тепловоз: смотрите видео

Сожжение локомотива привело к полной остановке движения поездов на участке. Все эшелоны застряли глубоко в тылу, а поставки необходимой оккупантам помощи остановились.

Что еще известно об успешных операциях партизан?