Российские военные ломают двигатели, сливают технические вещества и портят топливные системы. Об этом сообщили в "АТЕШ".

Как россияне уничтожают собственную технику?

Партизаны заявили, что так называемые "поломки" случаются накануне штурмов или ротации. Российские командиры знают об этом, но молчат.

Люди не хотят туда идти. Кто может сломать – ломает. Командирам тоже не выгодно раздувать скандал, потому что они сами понимают, куда их посылают,

– отметили в "Атеш".

Техника, которую должны были бы использовать на штурмах и в боях, просто стоит. Оккупанты настолько деморализованы, что готовы сделать что угодно, чтобы не попасть на передовую.

Партизаны отметили, что это уже не первые случаи уничтожения собственной техники россиянами на Константиновском направлении.

