Російські військові ламають двигуни, зливають технічні речовини та псують паливні системи. Про це повідомили в "Атеш".

Як росіяни знищують власну техніку?

Партизани заявили, що так звані "поломки" трапляються напередодні штурмів або ротації. Російські командири знають про це, але мовчать.

Люди не хочуть туди йти. Хто може зламати – ламає. Командирам теж не вигідно роздувати скандал, бо вони самі розуміють, куди їх посилають,

– зазначили в "Атеш".

Техніка, яку б мали використовувати на штурмах та в боях, просто стоїть. Окупанти настільки деморалізовані, що готові зробити будь-що, аби не потрапити на передову.

Партизани наголосили, що це вже не перші випадки знищення власної техніки росіянами на Костянтинівському напрямку.

