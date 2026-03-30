Про це повідомив військовий рух українців і кримських татар "Атеш".
Якими були результати диверсій?
Серію одночасних диверсій провели напередодні 17 березня.
Знищення веж стільникового зв'язку відкрило повітряний коридор: безпілотники змогли пройти цей маршрут без перешкод і завдати удару по авіаремонтному заводу в Старій Руссі Новгородської області.
Агенти "Атеш" провели успішну операцію: дивіться відео
Зазначається, що партизани спалили вишки в трьох точках: у районі Охвата (Тверська область), Дем'янська і Валдая (Новгородська область). Саме ці вузли створювали перешкоди для безпілотників Сил оборони України на всій ділянці маршруту.
Довідка. Завод у Старій Руссі, який згодом опинився під атакою, спеціалізується на ремонті та обслуговуванні військово-транспортної авіації ВКС Росії – літаків Іл-76, Іл-78, двигунів Д-30КП та АІ-20.
На момент удару на території підприємства перебували два літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50 – одні з найбільш дефіцитних машин у російських ВКС.
Відновлення займе місяці. Весь цей час путінська армія не отримає відремонтованих двигунів і не поверне в дію техніку, яка вже стояла на обслуговуванні,
– додали представники "Атеш".
Партизани спалили вишки в трьох точках / Фото: "Атеш"
Агенти "Атеш" продовжують роботу: останні новини
Агенти "Атеш" навідалися до найбільшого танкового заводу Росії. Саме там, на "Уралвагонзаводі", окупанти виробляють Т-90М "Прорив" та термобаричні системи ТОС-1А "Солнцепьок". З 2022 року завод працює цілодобово, а цивільне виробництво скоротили вдвічі на користь військових замовлень.
Повстанці заявили, що уже передали усю інформацію про виробничий цикл, логістичні маршрути та систему охорони Силам оборони України.
У ніч на 18 березня агенти "Атеш" також підпалили теплотяг під Сімферополем, зупинивши постачання для російських військових на Запоріжжі. Ця операція заблокувала перевезення боєприпасів і техніки.