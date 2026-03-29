З 2022 року завод працює цілодобово, а цивільне виробництво скоротили вдвічі на користь військових замовлень. Про це повідомили в "Атеш".

Як повстанці проводили розвідку?

"Уралвагонзавод" випускає близько 250 танків за рік. Також підприємство в 3,6 раза збільшило обсяги ремонту та модернізації бронетехніки.

Повстанці провели розвідку на "Уралвагонзаводі" / Фото "Атеш"

На території заводу агенти зафіксували:

цілодобовий рух вантажного транспорту;

зростання кількості залізничних складів із готовою технікою та обладнанням;

різке посилення військової охорони.

Путінський режим перетворив цивільне підприємство на повноцінний військовий об’єкт, за будь-яку ціну намагаючись компенсувати колосальні втрати бронетехніки на фронті,

– заявили в "Атеш".

Повстанці заявили, що уже передали усю інформацію про виробничий цикл, логістичні маршрути та систему охорони Силам оборони України.

