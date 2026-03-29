С 2022 года завод работает круглосуточно, а гражданское производство сократили вдвое в пользу военных заказов. Об этом сообщили в "Атэш".
Как повстанцы проводили разведку?
"Уралвагонзавод" выпускает около 250 танков в год. Также предприятие в 3,6 раза увеличило объемы ремонта и модернизации бронетехники.
Повстанцы провели разведку на "Уралвагонзаводе" / Фото "Атеш"
На территории завода агенты зафиксировали:
- круглосуточное движение грузового транспорта;
- рост количества железнодорожных составов с готовой техникой и оборудованием;
- резкое усиление военной охраны.
Путинский режим превратил гражданское предприятие в полноценный военный объект, любой ценой пытаясь компенсировать колоссальные потери бронетехники на фронте,
– заявили в "Атэш".
Повстанцы заявили, что уже передали всю информацию о производственном цикле, логистические маршруты и систему охраны Силам обороны Украины.
Что еще известно об операциях агентов "Атеш"?
Повстанцы сообщили, что российские военные на Запорожском направлении организовали нелегальную схему продажи оружия и боеприпасов. Командиры рот и начальники складов выводят оружие с учета, оформляя его как утраченное.
Российский военнослужащий поджег военный автомобиль своей бригады в Северодонецке, уничтожив технику, которая не подлежит восстановлению. Движение "Атеш" отметило, что это не первая такая диверсия, и все больше военных обращаются к ним из-за недовольства действиями командования.
Движение "Атеш" получило данные от информаторов о складах боеприпасов на оккупированной Донетчине, содержащих артиллерийские снаряды и минометные мины. Часть обнаруженных складов уже уничтожена.