Об этом "Атеш" написал в своем телеграм-канале.

Какую диверсию совершил россиянин в Северодонецке?

Партизаны рассказали, что агент из состава 123-й отдельной артиллерийской бригады вооруженных сил России, действующей на Лиманском направлении, поджег военный автомобиль своего подразделения. Машина с символикой Z выгорела дотла и восстановлению не подлежит.

Российский военный поджег машину своей бригады в оккупированном Северодонецке / Видео с телеграм-канала "Атеш"

В движении сопротивления отметили, что это уже не первая диверсия – и не первый человек из этого направления, который вышел на связь с "Атешем".

Все больше военных сами обращаются к нам – в том числе с Лиманского направления. Причина одна: командование гонит людей в штурмы без подготовки, техники и любого шанса вернуться. Часть выбирает иначе – действовать изнутри, пока поздно,

– отметили в "Атеше".

Какие последствия диверсии россиянина с машиной / Видео с телеграм-канала "Атеш"

Партизаны отметили, что временно оккупированный Северодонецк – один из ключевых тыловых узлов Лиманского направления: здесь сосредоточена техника, личный состав и логистика, обеспечивающие работу артиллерии за украинскими позициями.

"Но тыл для путинской армии давно перестал быть безопасным. Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри!" – резюмировали в телеграм-канале.

