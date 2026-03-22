Об этом "Атеш" написал в своем телеграм-канале.
Какую диверсию совершил россиянин в Северодонецке?
Партизаны рассказали, что агент из состава 123-й отдельной артиллерийской бригады вооруженных сил России, действующей на Лиманском направлении, поджег военный автомобиль своего подразделения. Машина с символикой Z выгорела дотла и восстановлению не подлежит.
Российский военный поджег машину своей бригады в оккупированном Северодонецке / Видео с телеграм-канала "Атеш"
В движении сопротивления отметили, что это уже не первая диверсия – и не первый человек из этого направления, который вышел на связь с "Атешем".
Все больше военных сами обращаются к нам – в том числе с Лиманского направления. Причина одна: командование гонит людей в штурмы без подготовки, техники и любого шанса вернуться. Часть выбирает иначе – действовать изнутри, пока поздно,
– отметили в "Атеше".
Какие последствия диверсии россиянина с машиной / Видео с телеграм-канала "Атеш"
Партизаны отметили, что временно оккупированный Северодонецк – один из ключевых тыловых узлов Лиманского направления: здесь сосредоточена техника, личный состав и логистика, обеспечивающие работу артиллерии за украинскими позициями.
"Но тыл для путинской армии давно перестал быть безопасным. Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри!" – резюмировали в телеграм-канале.
Что еще обнаружили агенты "Атеш" в последнее время?
Движение "Атеш" получило данные от информаторов о складах боеприпасов на оккупированной Донетчине, содержащих артиллерийские снаряды и минометные мины. Часть обнаруженных складов уже уничтожена.
В ночь на 18 марта агенты "Атеш" подожгли тепловоз под Симферополем, остановив поставки для российских военных в Запорожье. Эта операция заблокировала перевозку боеприпасов и техники.
А 8 марта партизаны успешно сожгли военный электровоз в Брянском депо. Этот объект остается критически важным для российской армии.