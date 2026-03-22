Агенты продолжают уничтожать боевой потенциал врага. Об этом говорится в сообщении партизанского движения "Атеш".
Что известно о сети складов боеприпасов, которую удалось найти?
Движение "Атеш" получило от агентов, которые находятся непосредственно в подразделениях Вооруженных сил России, большой массив данных о складах боеприпасов на временно оккупированных территориях Донецкой области. Обнаруженные объекты используются для хранения артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметров и минометных мин, поставляющих артиллерию и минометные расчеты на фронте.
Часть выявленных складов уже уничтожена или не существует, а остальные вскоре почувствуют последствия. Один из агентов, который передал данные, недавно присоединился к "Атеш", что позволяет движению оперативно анализировать и координировать удары по выявленным объектам.
Партизаны обнаружили сеть складов боеприпасов / Фото движение "Атеш"
Как еще партизаны движения "Атеш" помогают Украине в борьбе с Россией?
Агенты "Атеш" подожгли тепловоз под Симферополем, остановив поставки для российских военных в Запорожье. Операция заблокировала перевозки боеприпасов и техники, что повлияло на возможности россиян на передовой.
Партизаны из "Атеш" 8 марта успешно сожгли военный электровоз в Брянском депо, которое остается критически важным для российской армии. Стоит отметить, что эта операция, как и другие, является частью систематических действий "Атеш" против российской техники, поставляющей снаряды на фронт, несмотря на заявления ФСБ об усилении охраны объектов.
Кроме того, партизаны в Новороссийске обнаружили активный военный объект Черноморского флота России, который может использоваться для хранения и распределения запасов. Наблюдается усиленный контроль за узлом спецсвязи, через который флот получает команды из Москвы, и частые визиты высокопоставленных чиновников Кремля на этот объект.