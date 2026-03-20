Конфликт разгорелся в подразделениях 80-й мотострелковой бригады группировки войск "Север". Об этом сообщают партизаны "АТЕШ".

Почему новобранцам-оккупантам нелегко?

Как отметили в "АТЕШ", есть два типа оккупантов: кто воюет уже давно и кто только подписал контракт без единого боя за плечами.

У них задачи и позиции одни и те же, но деньги совсем разные.

Так, новый контрактник сразу получает от 1 до 3,5 миллиона рублей подъемных в зависимости от региона. А вот опытный боец, который воюет 1 – 2 года, – нет.

Зарплата у обеих категорий тоже разная. Кто служит давно, получает около 180 тысяч, а новобранцы – 240 тысяч.

Это переросло в прямое насилие. Опытные бойцы бьют новобранцев и забирают у них деньги. Логика проста: "Ты этого не заработал. Еще не достоин". Драки происходят прямо в расположении, на глазах у всех,

– рассказывают партизаны.

Командиры об этом знают, но ничего не делают.

Были и такие новобранцы, что жаловались, но в ответ получали угрозы подвалами и штрафными штурмами в один конец.

