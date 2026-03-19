Всего с начала полномасштабной агрессии Россия потеряла уже на 1 284 090 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Смотрите также Из-за наступления на нескольких участках: 17 марта россияне понесли рекордные в 2026 году потери

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в войне составляют:

личного состава – около 1 284 090 (+1520) человек;

танков – 11 786 (+0);

боевых бронированных машин – 24 233 (+4);

артиллерийских систем – 38 538 (+32);

РСЗО – 1 691 (+3);

средств ПВО – 1 333 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 349 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 185 724 (+1391);

крылатых ракет – 4 468 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 84 129 (+155);

специальной техники – 4 092 (+1).

Потери врага на 19 марта 2026 года / Инфографика Генштаба

