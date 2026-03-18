Кроме того, бойцы ликвидировали вражескую станцию постановки радиопомех. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МОУ.
Что известно о ликвидации российских объектов?
За две недели марта спецподразделение ГУР "Призраки" успешно поразило ряд важных для российской армии объектов, расположенных в Крыму. Атака была направлена на ослабление ПВО и инфраструктуры врага.
Бойцы разбили еще один новейший вражеский комплекс, который обнаруживает и обезвреживает малоразмерные БпЛА.
Среди других уничтоженных целей:
- станция постановки радиопомех,
- ретранслятор для БпЛА типа "Герань" / "Гербера",
- комплекс навигационной системы "Глонас".
Кроме того, разведчики прямо на ходу атаковали два десантных катера проекта 02510 "БК-16" вместе с экипажами.
Каковы недавние потери врага?
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что за полтора суток украинские силы ликвидировали более 900 российских военных. Те пытались воспользоваться погодными условиями и провести штурмы в Донецкой области и Запорожье, впрочем защитники сорвали все планы.
За сутки 18 марта враг потерял более 1 700 солдат, еще 3 танка, 11 бронированных машин и 29 артиллерийских систем.
Только за февраль 2026 года Силы обороны уничтожили 678 оккупантов, 120 единиц вооружения и военной техники и 19 других целей одним типом вооружения – дистанционным минированием.