Кроме того, бойцы ликвидировали вражескую станцию постановки радиопомех. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МОУ.

Смотрите также Шли в штурм на лошадях: "Мадьяр" рассказал, как в Запорожье сорвали наступление и ликвидировали 900 россиян

Что известно о ликвидации российских объектов?

За две недели марта спецподразделение ГУР "Призраки" успешно поразило ряд важных для российской армии объектов, расположенных в Крыму. Атака была направлена на ослабление ПВО и инфраструктуры врага.

Бойцы разбили еще один новейший вражеский комплекс, который обнаруживает и обезвреживает малоразмерные БпЛА.

Среди других уничтоженных целей:

  • станция постановки радиопомех,
  • ретранслятор для БпЛА типа "Герань" / "Гербера",
  • комплекс навигационной системы "Глонас".

Кроме того, разведчики прямо на ходу атаковали два десантных катера проекта 02510 "БК-16" вместе с экипажами.

Уничтожение российских объектов спецподразделением ГУР: смотрите видео "Призраков"

Каковы недавние потери врага?

  • Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что за полтора суток украинские силы ликвидировали более 900 российских военных. Те пытались воспользоваться погодными условиями и провести штурмы в Донецкой области и Запорожье, впрочем защитники сорвали все планы.

  • За сутки 18 марта враг потерял более 1 700 солдат, еще 3 танка, 11 бронированных машин и 29 артиллерийских систем.

  • Только за февраль 2026 года Силы обороны уничтожили 678 оккупантов, 120 единиц вооружения и военной техники и 19 других целей одним типом вооружения – дистанционным минированием.