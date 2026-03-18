Кроме того, бойцы ликвидировали вражескую станцию постановки радиопомех. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МОУ.

Что известно о ликвидации российских объектов?

За две недели марта спецподразделение ГУР "Призраки" успешно поразило ряд важных для российской армии объектов, расположенных в Крыму. Атака была направлена на ослабление ПВО и инфраструктуры врага.

Бойцы разбили еще один новейший вражеский комплекс, который обнаруживает и обезвреживает малоразмерные БпЛА.

Среди других уничтоженных целей:

станция постановки радиопомех,

ретранслятор для БпЛА типа "Герань" / "Гербера",

комплекс навигационной системы "Глонас".

Кроме того, разведчики прямо на ходу атаковали два десантных катера проекта 02510 "БК-16" вместе с экипажами.

Каковы недавние потери врага?