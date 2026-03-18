Об этом сообщили Силы специальных операций.
Что известно об ударе ССО по "Рубикону"?
В частности, во временно оккупированном Донецке дальнобойные дроны поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон", а также элемент управления этим подразделением. Кроме того, был атакован координационный центр, который обеспечивал работу вражеских дроновых подразделений.
Также удары нанесли по вражеским объектам в поселке Вольное, где уничтожили склады боеприпасов, техники и имущества, а также место накопления и распределения вооружения.
В ССО отмечают, что подобные операции являются частью асимметричной стратегии по обессиливанию противника. К успеху этой серии ударов присоединились участники движения сопротивления на оккупированных территориях.
Что известно о других потерях врага?
Российские войска активизировали штурмы в Донецкой области и Запорожье, воспользовавшись непогодой. Однако украинские силы сорвали эти атаки и нанесли противнику значительные потери. За полтора суток было ликвидировано более 900 оккупантов, сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.
В марте спецподразделение ГУР МОУ "Призраки" провело серию успешных ударов по российским объектам во временно оккупированном Крыму. Удалось уничтожить новейшую РЛС "Валдай", ретранслятор для БпЛА, комплекс навигационной системы "Глонас", а также станцию радиопомех и систему противодействия малым дронам. Кроме этого разведчики поразили два десантных катера проекта "БК-16" вместе с экипажами, что существенно ослабило возможности врага в ПВО и управлении беспилотниками.
ССО 16 марта нанесли серии Middle-strike ударов по объектам российских войск во временно оккупированном Севастополе и в Запорожье. В частности, ударили по складу обеспечения на аэродроме "Херсонес", элементы станций РЭБ и РЭР, а также базы ремонта техники, логистические центры и склады врага в Акимовке, Андреевке и Берестовом.