Про це повідомили Сили спеціальних операцій.
Що відомо про удар ССО по "Рубікону"?
Зокрема, в тимчасово окупованому Донецьку далекобійні дрони уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон", а також елемент управління цим підрозділом. Крім того, було атаковано координаційний центр, який забезпечував роботу ворожих дронових підрозділів.
Також удари завдали по ворожих об'єктах у селищі Вільне, де знищили склади боєприпасів, техніки та майна, а також місце накопичення і розподілу озброєння.
У ССО зазначають, що подібні операції є частиною асиметричної стратегії зі знесилення противника. До успіху цієї серії ударів долучилися учасники руху опору на окупованих територіях.
Як ССО вдарили по "Рубікону": дивіться відео
Що відомо про інші втрати ворога?
Російські війська активізували штурми на Донеччині та Запоріжжі, скориставшись негодою. Однак українські сили зірвали ці атаки та завдали противнику значних втрат. За півтори доби було ліквідовано понад 900 окупантів, повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.
У березні спецпідрозділ ГУР МОУ "Примари" провів серію успішних ударів по російських об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Вдалося знищити новітню РЛС "Валдай", ретранслятор для БпЛА, комплекс навігаційної системи "Глонас", а також станцію радіоперешкод і систему протидії малим дронам. Окрім цього розвідники уразили два десантні катери проєкту "БК-16" разом з екіпажами, що суттєво послабило можливості ворога в ППО та управлінні безпілотниками.
ССО 16 березня завдали серії Middle-strike ударів по об'єктах російських військ у тимчасово окупованому Севастополі та на Запоріжжі. Зокрема, вдарили по складу забезпечення на аеродромі "Херсонес", елементи станцій РЕБ і РЕР, а також бази ремонту техніки, логістичні центри й склади ворога в Якимівці, Андріївці та Берестовому.