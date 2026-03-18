За півтори доби українські захисники знищили понад 900 російських військових. Про це розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Як ЗСУ зірвали масовані штурми ворога?

Російські війська активізували наступальні дії одразу на кількох ділянках фронту – зокрема на відтинку Родинське – Гуляйполе, а також на Добропільському, Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Поштовхом до цього стала різка зміна погоди 17 – 18 березня: туман і дощ мали забезпечити окупантам прикриття для штурмів. Ворог розраховував використати погодні умови, щоб непомітно просунутися вперед.

Як зазначають військові, "ставка на невидимість за старими армійськими канонами мала б спрацювати", однак українські сили зірвали ці плани. Ще до опівночі перші штурмові групи противника, які заздалегідь інфільтрувалися на позиції, потрапили під удар дронів. У результаті лише за цей період було ліквідовано понад сотню окупантів.

Передчас нулів на годиннику перші інфільтровані заздалегідь штурмові групи розпочали рух та зустрілися з дронним вогнем – понад сотню тушок уклали писком до ґрунту ще до опівночі,

– повідомляє "Мадяр".

Вже зранку 17 березня російські сили пішли у масований наступ, залучивши піхоту, бронетехніку, мотоцикли та навіть кінні підрозділи. Атаки відбувалися одночасно на понад десяти ділянках фронту.

Проте українські захисники завдали противнику нищівних втрат. За добу 17 березня було знищено або виведено з ладу понад 500 окупантів.

Попри це, складні погодні умови зберігалися, і бойові дії тривали протягом ночі 18 березня. За цей період російські війська зазнали ще сотень втрат. Станом на полудень 18 березня загальні втрати противника склали понад 900 осіб лише за півтори доби боїв.

900 за півтори доби – це дещо нова відмітка. Честь, Джентельмени пташиної субкультури СБС. Суміжники бпс-дронарі бригад теж жирно попрацювали. А боронці на землі були неперевершені – жодної ділянки за півтори доби на вищезгаданому відтинку противник не протис,

– написав Роберт Бровді.

