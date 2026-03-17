Також зросла кількість знищеної техніки та озброєння. Детальніше про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 17 березня?
У Генштабі проаналізували, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 17 березня 2026 рік Росія втратила:
- особового складу – близько 1 280 860 (+930) осіб;
- танків – 11 783 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 218 (+3);
- артилерійських систем – 38 477 (+20);
- РСЗВ – 1 688 (+1);
- засоби ППО – 1 333 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 349 (+0);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 183 144 (+1991);
- крилаті ракети – 4 468 (+0);
- кораблі / катери – 33 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 744 (+120);
- спеціальна техніка – 4 091 (+0).
Втрати Росії на 17 березня 2026 року / Фото Генштабу ЗСУ
Яких ще втрат завдали Сили оборони?
Раніше у Генштабі заявили, що у лютому 2026 року Росія втратила майже 700 осіб особового складу. Українським захисникам вдалось це за допомогою дистанційного мінування та інженерних загороджень. Для цього вони використовували дрони та наземні роботизовані комплекси.
ССО ЗСУ вгатили по об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях. Було уражено склад МТЗ, засоби РЕБ та розвідки, а також логістичний центр.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія щомісяця почала втрачати 30 – 35 тисяч військових. Можливим це стало завдяки дронам Сил оборони, зокрема FPV.