Также возросло количество уничтоженной техники и вооружения. Подробнее об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 17 марта?

В Генштабе проанализировали, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 17 марта 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 280 860 (+930) человек;

танков – 11 783 (+2);

боевых бронированных машин – 24 218 (+3);

артиллерийских систем – 38 477 (+20);

РСЗВ – 1 688 (+1);

средства ПВО – 1 333 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 349 (+0);

БпЛА оперативно–тактического уровня – 183 144 (+1991);

крылатые ракеты – 4 468 (+0);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 83 744 (+120);

специальная техника – 4 091 (+0).

Потери России на 17 марта 2026 года / Фото Генштаба ВСУ

Какие еще потери нанесли Силы обороны?