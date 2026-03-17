Также возросло количество уничтоженной техники и вооружения. Подробнее об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Какие потери России по состоянию на 17 марта?
В Генштабе проанализировали, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 17 марта 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 280 860 (+930) человек;
- танков – 11 783 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 218 (+3);
- артиллерийских систем – 38 477 (+20);
- РСЗВ – 1 688 (+1);
- средства ПВО – 1 333 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 349 (+0);
- БпЛА оперативно–тактического уровня – 183 144 (+1991);
- крылатые ракеты – 4 468 (+0);
- корабли/катера – 33 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 83 744 (+120);
- специальная техника – 4 091 (+0).
Потери России на 17 марта 2026 года / Фото Генштаба ВСУ
Какие еще потери нанесли Силы обороны?
Ранее в Генштабе заявили, что в феврале 2026 года Россия потеряла почти 700 человек личного состава. Украинским защитникам удалось это с помощью дистанционного минирования и инженерных заграждений. Для этого они использовали дроны и наземные роботизированные комплексы.
ССО ВСУ ударили по объектам противника на временно оккупированных территориях. Был поражен склад МТЗ, средства РЭБ и разведки, а также логистический центр.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия ежемесячно начала терять 30 – 35 тысяч военных. Возможным это стало благодаря дронам Сил обороны, в частности FPV.