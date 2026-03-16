Новые поражения снова подорвали способности оккупантов. Об успехах рассказали в ССО ВСУ.

Что враг потерял в Крыму и на Запорожье?

3 дня над ликвидацией вражеского вооружения трудились подразделения Middle-strike Сил специальных операций ВСУ.

Справочно. Middle-strike удары средней дальности проводятся вглубь оккупированной территории на до нескольких сотен километров.

Они успешно поразили склад материально-технического обеспечения на аэродроме "Херсонес", генератор и коммутационную вражеских станций радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Все это – на территории оккупированного Севастополя.

На оккупированной территории Запорожской области россиянам тоже было непросто. Там ВСУ ударили по вражеской базе ремонта поврежденной бронированной техники в населенном пункте Акимовка. А в Андреевке под прицелом оказалась база технического обслуживания и склада материально-технического обеспечения, вооружения и военной техники. Еще одна цель была в Берестовом – логистический центр врага.

Этой серии поражений подразделениям Middle-stike ССО способствовало Движение сопротивления, чьи подпольщики следят за вражескими объектами на временно оккупированных территориях Украины,

– отметили в ССО.

