Не в последнюю очередь – это заслуга операторов дронов. Так, по словам, Владимира Зеленского, Россия по словам Владимира Зеленского начала терять 30 – 35 тысяч солдат ежемесячно прежде всего благодаря украинской тактике по использованию дронов.
Сколько оккупантов ликвидировано на 16 марта 2026 года?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 279 930 (+760) человек;
- танков – 11 781 (+0);
- боевых бронированных машин – 24 215 (+2);
- артиллерийских систем – 38 457 (+19);
- РСЗО – 1 687 (+1);
- средства ПВО – 1333 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 349 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 181 153 (+1 883);
- крылатые ракеты – 4 468 (+0);
- корабли / катера – 33 (+1) (подтвержден результат предварительных поражений);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 83 624 (+111);
- специальная техника – 4091 (+2).
Потери России в войне на 16 марта / Фото Генштаб
Что известно о последних потерях россиян в войне?
15 марта Силы обороны Украины ударили по российским объектам в Крыму, повредив радиолокационные станции 59Н6-Е и 73Е6. Также была поражена пусковая установка ЗРК С-400 "Триумф" вблизи Дальнего.
ВСУ поразили склады хранения БПЛА и материально-технического обеспечения на оккупированных территориях Запорожской области. 14 марта также были нанесены удары по скоплению российских войск в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.
Силы обороны Украины атаковали Афипский НПЗ и инфраструктуру порта Кавказ, вызвав пожар и повреждения. Эти объекты важны для логистики российской армии.
Украинские защитники поразили военный аэродром Майкоп в Адыгее, поразив объекты инфраструктуры аэропорта.