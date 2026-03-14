В сети предполагали, что под удар дронов попал военный аэродром "Ханская", расположенный в 10 – 15 километрах юго-западнее города Майкоп.
Что ВСУ атаковали в Адыгее?
В Генштабе уточнили, что недавно атаковали военный аэродром "Майкоп". Он используется российской оперативно-тактической авиацией.
По предварительной информации, есть попадание по объектам инфраструктуры аэропорта.
Кроме того, в ведомстве уточнили результаты удара по предприятию российского ППК "Кремной Эл" в Брянске днем 10 марта.
В результате атаки поражен основной производственный корпус (производство интегральных микросхем к баллистическим, крылатым и зенитным ракетам разных типов). Производство на предприятии остановлено ориентировочно на 6 месяцев.
Системное поражение военной инфраструктуры и предприятий ВПК противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины,
– говорится в заявлении Генштаба.
Что известно о других недавних ударах по России?
- В ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод "Афипский" в Краснодарском крае России.
- Годовой объем его переработки составляет 6,25 миллиона тонн в год, что составляет 2,1% от общего объема нефтепереработки России.
- Кроме того, нанесен удар по инфраструктуре порта "Кавказ" в районе Чушки. Известно о повреждении инфраструктуры порта. Оба предприятия задействованы в обеспечении российской армии.
- Украинские дроны поразили нефтеперекачивающую станцию "Тихорецк" в Краснодарском крае России, вызвав масштабный пожар
- В Новороссийске в результате удара Сил обороны Украины повреждено по меньшей мере 5 российских военных кораблей. Среди оккупантов есть 3 погибших и 16 раненых.