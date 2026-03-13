Так, около 3-х ночи жители Майкопа, расположенного в Адыгее, жаловались на многочисленные взрывы. Их было по меньшей мере 10. Город массированно атаковали дроны. Об этом пишут росСМИ.

Какие последствия атаки дронов на Россию 13 марта?

По словам очевидцев, в квартирах "дрожали окна", в автомобилях срабатывала сигнализация. Более часа работала местная система ПВО.

В сети отмечают, что под удар попал военный аэродром "Ханская".

Напомним, что данная авиабаза подвергается атаке не впервые.

Утром минобороны России сообщило об обезвреживании 176 украинских беспилотников над 14 областями. Среди них 80 – над Республикой Адыгея.

Справка: Аэродром "Ханская" принадлежит минобороны России и используется как военный учебно-авиационный объект. Здесь базируется 272-я учебная авиационная база (воинская часть 55661) Кубанского высшего военного авиационного училища летчиков имени А. К. Серова.серова. По открытым данным, авиабаза имеет статус второго класса и может принимать самолеты типа Ту-134, Ан-12, Ил-18, более легкие самолеты и вертолеты всех типов.

Также телеграмм-канал Exilenova+ сообщает, что в Кирово-Чепецке был атакован химический завод "Уралхим".

Предварительно два БпЛА попали в аммиачный цех, еще один – в цех полимерной продукции. Работников эвакуировали в бомбоубежища, смену, которая должна была заступать на работу, развернули домой. К заводу съезжаются пожарные, полиция и скорая помощь.

Справка: "Уралхим" – крупная российская химическая компания, один из ведущих производителей минеральных удобрений и химических продуктов в России и значительном регионе Евразии. Крупнейший производитель аммонийной селитры в России и один из ключевых игроков в мировом производстве азотных удобрений.

Что известно о последних ударах Украины по России?