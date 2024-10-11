Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко, предположив, что там могли быть сосредоточены самолеты Су-34, Су-35 или Су-30. Четко определить тип самолетов из имеющихся снимков, по словам авиаэксперта, пока невозможно, но можна посчитать их количество.

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Почему россияне переместили бомбардировщики на учебные аэродромы

Авиационный эксперт отметил, что на пораженном аэродроме размещалась эскадрилья – 12 самолетов. По его словам, на снимках видно голубой камуфляж, что свидетельствует о том, что эти самолеты были боевыми. Ведь учебные самолеты типа Як-130 имеют темно-серый цвет.

Эти самолеты базировались и на других аэродромах, которые расположены в зоне 300 километров, потом их переместили на аэродром "Ханская", который в 400 километрах от линии боевого соприкосновения, потому что россияне боялись ударов ATACMS и Storm Shadow по аэродромам,

– подчеркнул Романенко.

К сведению! Источники 24 Канала в ГУР сообщили, что на аэродроме "Ханская" было размещено ориентировочно 60 бортов противника. Там могла базироваться вражеская авиатехника таких типов: Су-34, Diamond DA42, Л-39, Су-35С, Ми-8.

Поэтому на тех аэродромах, которые ранее были просто оперативными, учебными или аэродромами штурмовой авиации как "Приморско-Ахтарск", сейчас россияне размещают бомбардировщики и истребители. Авиаэксперт заметил, что плотность расположения боевой авиации на многих российских аэродромах растет.

Я думаю, что поражены подземные склады хранения топлива. Если бы ударили по боеприпасам, то была бы повторная детонация,

– предположил Романенко.

Напомним, в Генштабе подтвердили, что ночью 10 октября 2024 года было нанесено огневое поражение по аэродрому "Ханская", что в Республике Адыгея на территории России. Сообщается, що под удар в частности попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе цели наблюдалась работа вражеской ПВО, зафиксировано возгорание. На аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27.