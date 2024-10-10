Силы обороны поразили аэродром. В Генштабе рассказали детали по этому поводу.
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Там базировались Су-34 и су-27
Во время атаки на аэродром Ханская под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе цели отмечалась работа вражеской противовоздушной обороны. Кроме этого, зафиксировали возгорание.
В Генштабе рассказали, что на аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27.
Более подробную информацию о последствиях поражения уточняют,
– говорится в сообщении.
Украинские военные продолжают наносить удары по военным объектам на территории врага. Кроме этой атаки также дроны атаковали аэродром Майкоп в Адыгее. Он расположен в 410 километрах от линии фронта.
На фронте Россия постоянно несет потери. В частности, за прошедшие сутки Россия потеряла более тысячи военных. При этом общие потери врага достигли более 665 тысяч оккупантов.