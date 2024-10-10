По данным ISW, российские войска могли снова оккупировать агрегатный завод в Волчанске на Харьковщине. А также незначительно продвинулись на Запорожье. Но наиболее горячо было на Востоке.
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Украинские операции в России
Продолжались бои в Глушковском районе Курской области, но нет ни одного подтвержденного территориального результата. В остальной зоне соприкосновения также происходили обстрелы и другие активности.
Восток Украины
Российские войска продвинулись в пределах Волчанска: опубликованные 7 октября геолокационные кадры, как российский солдат поднимает флаг на здании Волчанского агрегатного завода, указывают на то, что российские силы, вероятно, опять оккупировали завод.
Российские войска также продолжали наземные атаки к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Старицы.
На Луганском направлении российские войска продвинулись на северо-запад от Кременной во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная.
Какая сейчас ситуация на фронте / Смотрите карты ISW
На Донецком направлении российские войска продвинулись вблизи Северска. Геолокационные кадры показывают, что они продвинулись на восток от Григорьевки и до западного Верхнекаменского, вероятно, захватив его.
В районе Часового Яра подтвержденных изменений линии фронта не было. Также известно, что российские войска продвинулись в Торецке, тогда как украинские силы продвинулись во время контратаки к востоку от Покровска.
В то же время российские войска продолжали наступательные операции к западу от Донецка в районе Максимильяновки, Георгиевки, Острого, Кураховки и Курахово.
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Юг Украины
Российские силы незначительно продвинулись к югу от Степногорска на фоне штурмов на западе Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что российские войска незначительно продвинулись возле Каменского.
На Херсонском направлении подтвержденных изменений линии фронта не было.