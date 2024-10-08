Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что назначения запланированы до 2026 года.

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Оккупанты получат должности мэров и губернаторов

Согласно информации российских источников, заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко пообещал Владимиру Путину, что по меньшей мере 50 российских военных, участвовавших в войне в Украине, станут мэрами и губернаторами регионов. Это будет сделано по программе реинтеграции ветеранов "Время героев" до 2026 года.

Российские региональные органы власти продолжают значительно увеличивать единовременные выплаты для российских контрактников, чтобы финансово стимулировать набор на службу по контракту для поддержки усилий по криптомобилизации,

– добавили в ISW.

Отмечается, что в частности 7 октября глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что единовременные выплаты российским военным-добровольцам и контрактникам вырастут до трех миллионов рублей до 31 декабря 2024 года.

К слову, ранее в СМИ появилась информация, Россия планирует набрать в армию на контракт по меньшей мере 225 тысяч человек. Такое количество россиян называют в планах Кремля на ближайшие три года – с 2025 по 2027.