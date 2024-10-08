Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что кадыровцев нечасто используют в российской армии для выполнения ударно-штурмовых действий. Их отряды должны осуществлять другую задачу.

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Составляют войска принуждения

Кадыровцы могут участвовать в диверсионно-разведывательных действиях, среди них есть подготовленные бойцы, которые имеют соответствующую подготовку. Также их используют для выполнения различных спецзаданий, в частности, по разведке БПЛА.

Однако подавляющее большинство кадыровцев, по его словам, составляют так называемые войска принуждения. Там, где возникает дисбаланс внутри российских оккупационных войск, проблемы с дисциплиной или закончился ударно-штурмовой потенциал и противник ставит в строй всех, кого можно, чтобы не снижать темп наступления, там появляются кадыровцы.

У них есть полная санкция на совершение принуждения внутри российских оккупационных войск, а также частных военных компаний. В частности на демонстрационное забивание, физическое наказание и даже смерть,

– подчеркнул Федоренко.

Российские военные редко сдаются в плен, обычно они попадают в него. Так происходит, потому что в российской армии проводится агитационная компания относительно того, что над ними в Украине будут "издеваться". Также есть еще одна причина – страх вернуться к своим.

Даже после того, как оккупанты получат легкие ранения на поле боя, очень редко они возвращаются к своим. Иногда противник выбирает пустить себе пулю в лоб, потому что так проще попасть в ад, чем вернуться к кадыровцам, которые их забьют,

– объяснил командир батальона.

К теме. Кадыровцы наделены определенными полномочиями на фронте. Они имеют полное право на уничтожение любого из представителей российского войска и на силовое воздействие, в частности, на унижение и пытки.

Именно поэтому информация о том, что подразделения кадыровцев зашли в Харьковскую область свидетельствует о том, что враг не собирается снижать интенсивность боевых действий и пытается наводить порядок в своих структурных подразделениях.

Кроме того, от намерений по захвату Харьковщины противник, к сожалению, не отказался. Россияне будут пытаться стянуть сюда резервы, привлечь дополнительный ресурс для того, чтобы выполнять задачу, которую перед ними поставил диктатор Владимир Путин.

В то же время Силам обороны за время Курской наступательной операции удалось достаточно хорошо подготовиться к потенциально возможной эскалации. Поэтому враг, по мнению Юрия Федоренко, и сейчас, и в ближайшей перспективе не будет иметь успеха на этом отрезке фронта.

Напомним, что ранее 13 бригада оперативного назначения "Хартия" НГУ осуществила успешную наступательную операцию в районе Липцев. Украинские бойцы захватили 7 вражеских позиций, уничтожили позицию ПТРК и гаубицу.

Ситуация на Харьковщине: смотрите на карте