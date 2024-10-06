В то же время враг использует подземные логистические маршруты для приближения к украинским позициям. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы бригады НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне будут активно наступать в 3 точках: какие задачи попытаются выполнить до зимы

Оккупанты на Харьковском направлении строят тоннели

Как рассказал Дегтярев, На Харьковском направлении враг использует подземные маршруты для приближения к украинским позициям, применяя тактику, которая наблюдается еще с лета 2023 года на Авдеевском направлении.

Оккупанты роют тоннели для обеспечения логистики или для осуществления подрывов украинских оборонительных сооружений. По его словам, противник использует современные технологии, в частности средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы противодействовать украинской аэроразведке.

Эта тактика врага не нова. Мы ее наблюдаем еще с лета 2023 года, когда на Авдеевском направлении они использовали подкопы и делали тоннели, как в городских застройках, чтобы были логистические пути, так и для того, чтобы сделать длинные тоннели, чтобы взорвать какие-то наши оборонительные сооружения,

– рассказал представитель "Хартии".

Впрочем, Силы обороны регулярно меняют свои решения, сохраняя эффективный контроль над воздушным пространством с помощью дронов. "Мы можем подготовиться заранее, не допустить подхода и каких-то активных действий даже небольших групп. Не говоря уже о каких-то попытках прорыва с использованием большого количества техники", – резюмировал он.

К слову, недавно в районе населенного пункта Липцы в Харьковском районе 13 бригада оперативного назначения "Хартия" Национальной гвардии Украины провела наступательную операцию. Гвардейцы захватили 7 позиций противника, уничтожили позицию ПТРК и гаубицу.