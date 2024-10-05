Таким образом россияне стремятся растянуть украинскую линию обороны. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил 24 Каналу, какие задачи попытается выполнить враг до зимы.

Важно "Россияне штурмуют постоянно": военный рассказал о тяжелых боях на Покровском направлении

План врага к похолоданию

Россияне сконцентрируют силы и средства, будут применять пехотные штурмы на Покровском и Кураховском направлениях. Постараются до зимы нависнуть на этих флангах, то есть как минимум взять населенные пункты в полуокружение.

То же самое касается и Купянского направления, где россияне будут пробовать прорваться и создать угрозу полуокружения Купянска на севере Харьковской области.

Далее все будет зависеть от развития ситуации – как быстро наши партнеры будут слышать призывы Украины об ускорении поставок обещанного оружия. Говорится даже не о новых оборонных пакетах, а то, что украинские военные до сих пор не дополучили.

Смотрите также Наступать будут не с востока: полковник запаса ВСУ сказал, откуда враг будет давить на Покровск

Почему Россия приостановила наступление на Покровск

По предварительной информации, ежемесячно Россия мобилизует более 30 тысяч оккупантов. Хотя, видимо, больше. Поскольку такое количество Украина уничтожает, но это не влияет на врага и он продолжает наступать.

По мнению Мусиенко, российские войска будут пытаться наступать на открытых участках. Отсюда и ситуация, при которой они приблизились к Покровску, но не пошли в лобовые атаки. У них возникли проблемы с логистикой. Также они испугались, что будут затяжные бои в городе.

Поэтому сфокусировались на достижении тех целей и задач, которые, на взгляд российского командования, можно сейчас достичь. Говорится о фланговых атаках на открытых участках, где россияне имеют преимущества из-за применения авиации.

При таких условиях нашим силам сложно защищаться. Враг будет захватывать оперативное пространство, продвигаясь по открытым участкам и двигаясь к населенным пунктам,

– сказал Александр Мусиенко.

В то же время у Курахово и Покровска оккупанты будут притормаживать. Поскольку сопротивление украинских сил будет становиться все сильнее, учитывая лучшие оборонительные позиции.

Какая ситуация в Донецкой области: смотрите на карте