У такий спосіб росіяни прагнуть розтягнути українську лінію оборони. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив 24 Каналу, які завдання спробує виконати ворог до зими.

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План ворога до похолодання

Росіяни сконцентрують сили та засоби, застосовуватимуть піхотні штурми на Покровському й Курахівському напрямках. Намагатимуться до зими нависнути на цих флангах, тобто як мінімум взяти населені пункти в напівоточення.

Те ж саме стосується і Куп'янського напрямку, де росіяни пробуватимуть прорватися та створити загрозу напівоточення Куп'янська на півночі Харківщині.

Далі все залежатиме від розвитку ситуації – як швидко наші партнери чутимуть заклики України про пришвидшення постачання обіцяної зброї. Мовиться навіть не про нові оборонні пакети, а те, що українські військові досі не доотримали.

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Чому Росія призупинила наступ на Покровськ

За попередньою інформацією, щомісяця Росія мобілізує понад 30 тисяч окупантів. Хоча, мабуть, більше. Оскільки таку кількість Україна знищує, але це не впливає на ворога й він продовжує наступати.

На думку Мусієнка, російські війська намагатимуться наступати на відкритих ділянках. Звідси й ситуація, за якої вони наблизилися до Покровська, але не пішли в лобові атаки. У них виникли проблеми з логістикою. Також вони злякалися, що будуть затяжні бої у місті.

Тому сфокусувалися на досягненні тих цілей та завдань, які, на погляд російського командування, можна зараз досягти. Мовиться про флангові атаки на відкритих ділянках, де росіяни мають переваги через застосування авіації.

За таких умов нашим силам складно боронитися. Ворог захоплюватиме оперативний простір, просуваючись по відкритих ділянках і рухаючись до населених пунктів,

– сказав Олександр Мусієнко.

Водночас біля Курахового та Покровська окупанти будуть пригальмовувати. Оскільки опір українських сил ставатиме дедалі сильнішим з огляду на кращі оборонні позиції.

Яка ситуація на Донеччині: дивіться на карті