О ситуации на Покровском направлении рассказал начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач.

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Что сейчас происходит на Покровском направлении

По словам военного, сейчас происходят постоянные штурмы именно в направлении города Покровск. В частности, в направлении населенных пунктов Горняк и Селидово.

Здесь большую роль играет ландшафт. Поскольку до Покровска была относительная равнина. Теперь боевые действия происходят на склонах и высотах, что позволяет немного замедлить наступление противника. В общем можно констатировать, что россияне штурмуют постоянно. Нам очень трудно, если говорить откровенно, у нас много раненых,

– рассказал Секач.

Военный также отметил, что российские оккупанты проводят штурмовые действия большим количеством личного состава.

Сейчас они (россияне, – 24 Канал) вернулись к тактике, когда атакуют группами по 4 человека. Ранее они атаковали группами, которые состояли из двух человек,

– добавил пресофицер.

К слову, ранее стало известно, что в Покровске остается 13 050 человек, в том числе 94 ребенка. По словам главы Покровской МВА Сергея Добряка, всех детей вывезут.