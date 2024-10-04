Есть мнение, что захват Угледара стал "промежуточной остановкой" на пути к Покровску. Также россияне движутся на Курахово. Глава Покровской ГВА Сергей Добряк в эфире телемарафона сообщил, сколько гражданских сейчас в городе.

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Сколько людей остается в Покровске и какая там ситуация

Враг оставляет нас без света, без воды, без газа. "Готовят" нас к зиме,

– рассказал Добряк.

По его словам, критическая инфраструктура уничтожена на 80%. 3 октября россияне дважды обстреляли город днем, сбросив 6 УАБов, а потом был вечерний обстрел тремя УАБами. В обоих случаях были раненые, повреждена гражданская инфраструктура.

До окраин Покровска с одной стороны чуть меньше 7 километров. В городе остается 13 050 человек, в том числе 94 ребенка. По словам Добряка, всех детей вывезут.

Эвакуация из города продолжается, поэтому глава ГВА поблагодарил всех, кто прислушался и выехал. Полтора месяца назад в Покровске было 48 тысяч человек и почти 5900 детей.

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Враг прицельно бьет по энергообъектам, но больницы работают

Кроме половины Покровска, без света еще 10 сел и город Родинское Покровского района.

"Восстановить сверхтяжело, невозможно почти. И враг все равно бьет по энергетической инфраструктуре каждый день. Они пытаются оставить нас без света, как оставили уже без воды и газа. Выживают и убивают наше население", – объяснил Сергей Добряк.

Несмотря на это, энергетики восстанавливают сети, а больницы обеспечены генераторами, там есть запасы лекарств и крови. Если есть раненые, то скорая везет их в Добропольскую клиническую больницу.

"В городе остается несколько семейных врачей, и также в одной из больниц остаются несколько врачей второго звена – терапевты, хирург. Для планового лечения, скажем так. Пока в городе нет гуманитарной катастрофы, не дай бог, чтобы она и была. Маленькие лавочки и небольшой рынок работают, но на то количество населения этого хватает", – подытожил глава ГВА.

Важно! Чтобы эвакуироваться из Покровска, нужно оставить заявку, позвонив в контактный центр Покровской ГВА по номеру: 0-800-300-101. Вас зарегистрируют на поезд, который отправляется из Павлограда.