Угледар сдерживал продвижение врага в целом районе

Вражеское войско продвигалось из Водяного, позже – со стороны Шахты №1 и Шахты №3, а также с западного направления. Больше о захвате Угледара россиянами и последствиях этого – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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За последнее время оккупанты стянули до трех дополнительных бригад, что составляет более 5 тысяч военнослужащих, и продолжали применять средства поражения. Это позволило им продвигаться вперед. Кроме того, россияне сужали логистические возможности нашей 72-й бригады, которая обороняла город. Дорога, которая оставалась с севера, была взята россиянами под контроль. В совокупности это привело к захвату Угледара.

Угледар – это важный с военной точки зрения город. Это такая себе оборонительная крепость, которая сдерживала продвижение врага. Угледар стабилизировал для нас ситуацию относительно наступательных действий россиян на Покровск. Захватив Угледар, оккупанты будут продвигаться в направлении Курахово и далее на Покровск.

Российские атаки на Покровск не завершились успехом. И противник переформатировался, перегруппировался и, как он часто это делает, – нашел обходные пути, подобрался с флангов, а в случае Угледара – с тыла. Россияне перерезали логистические пути, ослабив оборонительный потенциал этого района, а затем непосредственно нанесли удар и продолжили наступательные действия.

Украинские войска будут сдерживать врага на второй линии обороны

Решение об отводе украинских сил из Угледара было необходимым. Ситуация, на мой взгляд, складывалась таким образом, что наступил период, когда стало понятно, что враг зашел в сам город, а его наступательные действия укрепляются. С одной стороны, наступательный потенциал врага увеличивался, а с другой стороны, перерезалось логистическое обеспечение нашей 72-й бригады. Наши защитники пытались поддерживаться благодаря доставке дронами, но, понятно, что это не те логистические возможности, которые бы позволили удерживать оборону города.

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Важно было правильно определить время, чтобы своевременно вывести войска.

Во-первых, нужно было сохранить жизни большинства людей и выйти с наименьшими потерями.

Во-вторых, очень важно, чтобы у нас оставались войска, которые бы отошли на второй рубеж обороны. Речь идет о 8 – 9 километрах к северу от Угледара. Они должны были бы их занять и не допустить продвижения россиян дальше.

К сожалению, реализовать такую задачу не удалось, когда оккупанты захватили Авдеевку, продвинулись дальше и взяли под свой контроль Очеретино. Эти последовательные действия предоставили врагу возможности продолжать активное наступление на Покровск.

Именно поэтому командирам тактического уровня нужно было оценивать динамическую ситуацию в Угледаре и принимать очень тяжелое, но важное решение о сохранении как можно больше жизней военнослужащих и переходе на оборонительные позиции на втором рубеже.

Главная цель врага – Покровск

Угледар – это город, который длительное время удерживал продвижение врага в этом направлении. Но есть и региональное значение в содержании этой крепости. Оно связано с тем, что захват Угледара дает россиянам возможность продвигаться на Курахово. Далее главной целью россиян станет Покровск, который является важным центром по удержанию обороны на этом направлении.

Потеря Угледара приводит к дестабилизации системы обороны на линии Угледар – Курахово – Покровск.