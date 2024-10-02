Путину безразлично на предупреждения западных лидеров

Последний раз канцлер Германии Олаф Шольц разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Также в последний раз с главой Кремля в 2022 году разговаривали и другие западные лидеры. Американский президент Джо Байден говорил с Путиным накануне полномасштабного вторжения. Вскоре после начала большой войны на контакт с Путиным выходил и президент Франции Эммануэль Макрон.

Их усилия, как и усилия других лидеров, которые пытались выступать посредниками и убедить Путина прекратить войну против Украины, оказались тщетными.

Путин и сейчас полон решимости продолжать многолетнюю войну на истощение, надеясь, что он добьется капитуляции Украины и не только не оставит за собой контроль над ее оккупированными территориями, но и сможет присоединить к себе новые регионы Украины.

И это несмотря на тот факт, что с 2022 года линия фронта существенно не изменилась и нельзя говорить о каких-то серьезных российских территориальных достижениях. Более того, украинские войска находятся на территории Курской области России, что, впрочем, явно не повлияло на политические планы российского президента.

О чем могут говорить Путин и Шольц

Разговор Шольца с Путиным может быть попыткой вернуть Россию к реалистичному переговорному процессу. По крайней мере понять, насколько Путин готов к попытке завершения российско-украинской войны. Хотя, понятно, что больших надежд на это нет ни у кого. Российская позиция с 2022 года выглядит непоколебимой – война должна завершиться на таких унизительных для Украины условиях, которые по плану Кремля, должны вызвать дестабилизацию в Украине и облегчить Москве оккупацию новых украинских земель.

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Вместе с этим Шольц может говорить с Путиным о том, что западные лидеры не собираются отказываться от поддержки Украины в ближайшем будущем. Однако вряд ли Путин будет обращать внимание на эти предупреждения канцлера Германии, по крайней мере до президентских выборов в США.

Именно с этими выборами Путин связывает свои надежды на хаотизацию политики США и на то, что Вашингтон будет исключен из серьезной игры на постсоветском пространстве.

Единственное, что может изменить этот разговор

Также важным моментом является факт недавней встречи Шольца с Владимиром Зеленским. Это была необычная встреча, потому что она происходила один на один – даже без переводчиков. Таким образом политики могли обменяться достаточно откровенными мыслями о том, что в ближайшие месяцы и годы войны будет происходить на фронте, какой помощи Украина может ожидать от партнеров для выживания, и какими будут реальные требования Украины к России, если даже теоретически состоятся переговоры между Москвой и Киевом.

Однако последнее заявление МИД Украины может убедить нас в том, что украинская позиция не претерпела изменений, которые бы могли предусматривать переговоры на условиях, которые были бы интересны для Путина. В МИД подчеркнули, что во время сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не обсуждал с партнерами вопрос территориальных уступок в обмен на гарантии безопасности в случае окончания войны.

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В Киеве еще раз подчеркнули, что украинско-российская война с точки зрения Украины может завершиться только справедливым миром. То есть восстановлением украинских границ в их международно признанных параметрах. Если вспомнить, что для России эти границы уже вообще не существуют, потому что она записала в свою конституцию Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области и Крым, – это означает, что ни о каких переговорах между Москвой и Киевом до изменения этих позиций Кремлем и речи не будет.

Это ставит под большой знак вопроса настоящий смысл разговора между Шольцом и Путиным. Остается лишь дождаться этого контакта, если он вообще состоится. Возможно, только тогда мы поймем о чем реально Шольц хотел говорить с Путиным в ситуации, если нет никаких политических оснований считать, что переговоры между Киевом и Москвой состоятся в ближайшие месяцы.

Что может изменить телефонный разговор Путина и Шольца, кроме возвращения Путина в диалоги с западными лидерами, – ответить пока очень трудно.