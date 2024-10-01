Покончено ли с "Хезболлой"?

Лучший вариант для Израиля – выиграть без наземной операции. Худший вариант – длительная военная кампания в южном Ливане, создание зоны безопасности с пребыванием там израильских войск.

Читайте также Россия почти дожала Лукашенко, но ветер подул в другую сторону

В принципе пока израильская стратегия работает неплохо. Добавлю, что вторжение нивелирует израильскую стратегию по отделению "Хезболлы" от Ливана.

"Хезболла" – получила сокрушительный удар. Есть немало тех, кто радуется этому – в Ливане и в других арабских странах, в частности в Сирии. Означает ли, что с организацией покончено? Нет. Будут назначены новые лидеры, там линейка запасных большая и проблем с этим не будет, но очевидно коммуникация нарушена и определенный коллапс руководства налицо.

При определенных обстоятельствах "Хезболла" может потерять свой статус в Ливане, но это будет зависеть от результатов этой войны, не раньше.

Сложная ситуация для Ирана

Иран оказался в сложной для себя ситуации. Не ответить сейчас – значит не просто потерять лицо, а похоронить на долгие годы геостратегические амбиции. Потеря "шиитского коридора" – сокрушительный удар по позициям Корпуса стражей исламской революции.

Насколько я понимаю, иранское руководство, оказавшись перед реальной угрозой войны с Израилем и США, пыталось маневрировать между попыткой возобновить переговоры с американцами и продолжающимися переговорами с русскими и китайцами.

Именно поэтому было таким странным и контраверсионным заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана и посыл иранцев "Хезболле" – помощь не ко времени.

Заметьте Как работает программа uResidency и почему она выгодна иностранцам и Украине

Иранцы понимают, что главной задачей израильтян является стратегическое поражение Ирана, которое можно достичь только втягиванием США в войну. Они до сих пор колеблются, но скорее всего период колебаний завершится после саммита БРИКС в Казани 22 – 24 октября. Им нужна сделка с Москвой, где должна быть гарантирована безопасность. Если они действительно на это надеются, то эти надежды напрасны, но как определенный предохранитель (третья мировая война) может сработать.

Относительно интересов Украины

Ослабление Ирана нам на руку, втягивание Москвы в войну нам на руку (жаль, если россияне соскочат). Долгий конфликт автоматически порождает новые линии разлома – нам это не очень на руку.

Как-то будет. Но помните – там все врут, а иранцы больше всего.