Такие преимущества позволяют создавать удобное государство. Теперь мы масштабируем этот опыт и расширяем границы цифровых продуктов, чтобы об украинских сервисах узнали во всем мире. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Для этого запустили первый технологический продукт Украины на международный рынок – uResidency. Это программа, которая позволяет иностранцам зарегистрировать и вести бизнес в Украине, пользуясь выгодными условиями и платя налоги в наш бюджет. Это особенно важно в условиях войны.

Как работает е-резидентство в других странах

Еще в 2019 году наша команда начала исследовать услугу электронного резидентства. Благодаря этому сервису предприниматели-граждане разных стран могут вести бизнес без привязки к конкретной локации, зарегистрировав бизнес в другой стране. Услуга электронного резидентства была только в 3 странах – Эстонии, Литве, Азербайджане. Кстати, над разработкой программы мы работали совместно с коллегами из других министерств, депутатами и при поддержке Европейского Союза и эстонских партнеров – e-Governance Academy.

Работая над собственной программой е-резидентства, мы начали исследовать, что предлагают другие страны в сфере е-резидентства. Оценивали программы по 5 критериям: стоимость услуг, дополнительные или скрытые платежи, налоги, возможность открытия счета и идентификации онлайн.

В общем получили следующие результаты:

услуга является платной и ее стоимость стартует от 44 евро;

некоторые страны имеют скрытые платежи для ежемесячных оплат или услуг Legal address;

налоговая ставка программ варьируется;

не все страны предлагают получить е-резидентство без физического присутствия в стране, что усложняет получение е-резидентства.

В разработке uResidency мы взяли лучшее из всех стран, использовали наш опыт создания цифровых услуг и построили программу на тех же принципах, на которых базируется Дия, – удобно, незаметно, человечно. Иначе говоря, сделали ставку на онлайн и ликвидацию бюрократии.

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Как работает uResidency в Украине

uResidency – это программа электронного резидентства, благодаря которой иностранцы могут регистрировать бизнес в украинской юрисдикции из любой точки мира. Для этого им не нужно приезжать в Украину.

Мы единственная страна, которая предлагает бесплатно получить статус е-резидента и сохраняет низкую налоговую ставку в течение всего периода ведения бизнеса в статусе е-резидента. Е-резиденты Украины будут иметь одну из самых выгодных налоговых ставок среди стран, имеющих е-резидентство, – это 5% от суммы дохода до 180 тысяч евро. Если перешли этот лимит, налог вырастает до 15% на сумму, превышающую лимит. Например, если доход будет 200 тысяч евро в год, то е-резидент уплатит налог 5% от 180 тысяч и 15% от 20 тысяч.

Но и это еще не все преимущества.

Во-первых, открыть бизнес в украинской юрисдикции можно просто со смартфона. Как и открыть счет в банке, хоть для иностранцев это космос.

Во-вторых, для е-резидентов доступен онлайн-банкинг.

В-третьих, е-резиденту не нужно заполнять налоговые отчеты и вручную платить налоги. Вместо него это будет делать банк как налоговый агент – фактически бесплатный бухгалтер е-резидента.

Сейчас программа доступна гражданам Индии, Пакистана, Таиланда и Словении. Впоследствии перечень стран расширится.

Теперь подробнее о том, как иностранцы могут стать е-резидентами в Украине.

Четыре шага к е-резидентству

Для получения статуса е-резидента нужен только смартфон, загранпаспорт и 15 минут, чтобы пройти офлайн-верификацию в консульстве Украины в своей стране. Это единственный шаг, где требуется физическое присутствие будущего резидента, но впоследствии этот шаг тоже будет дистанционным. Все остальные процессы происходят онлайн – от открытия банковского счета до вывода денег.

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Шаг 1. Подача заявления на сайте или в приложении uResidency. После этого заявка е-резидента проходит проверку, которая может длиться до 30 дней, но для большинства случаев это будет значительно быстрее.

Сначала администратор ГП Дия проверяет правильность заполнения заявки. Далее привлекается МВД и проверяет е-резидента на наличие судимости. Одновременно с этим СБУ предоставляет заключение о возможности получения статуса е-резидента. Услуга недоступна для граждан России и Беларуси.

Если заявка е-резидента прошла предыдущие этапы, Государственная налоговая служба резервирует идентификационный код для заявителя.

Шаг 2. Записаться через мобильное приложение или веб-портал в электронную очередь для офлайн-идентификации в консульстве Украины в своей стране. Проверка в консульстве длится до 15 минут. Фактически е-резиденту нужно сделать одно фото и показать свой паспорт, чтобы консул сверил данные.

Далее заявитель автоматически получает идентификационный код и QR-код для авторизации в мобильном приложении. Теперь предприниматель может сгенерировать Дия.Подпись. Все, иностранец получил статус е-резидента Украины.

Шаг 3. Открытие ФЛП. Тоже через приложение или сайт. Именно для подписи заявления о регистрации ФЛП и нужна Дия.Подпись.

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Шаг 4. Регистрация банковского счета. Именно благодаря наличию счета е-резидент сможет управлять своими деньгами, в частности получать на него средства и выводить их на собственный счет за рубежом. Онлайн-банкинг – одно из ключевых наших преимуществ.

На сегодня е-резиденты Украины могут открыть счет в "Приватбанке", который стал первым банком-партнером программы. Впоследствии перечень банков расширится.

Почему запуск uResidency – важный шаг для Украины

Это крутой технологический продукт, который позволяет иностранцам попробовать, как это – зарегистрировать и вести бизнес в несколько кликов просто в смартфоне. Реальность, к которой уже привыкли украинцы. С другой стороны, uResidency усилит доверие к Украине от международного IT-сообщества, в том числе и для инвестирования в украинские технологические продукты и проекты.

Также каждый зарегистрированный бизнес – это дополнительные поступления в бюджет. В течение года после запуска проекта планируем привлечь 1000 е-резидентов. А это миллионы гривен в бюджет и поддержка нашей экономики в условиях полномасштабной войны.