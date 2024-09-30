Конец месяца обещает быть очень насыщенным

Потому что как-то несолидно принимать высоких гостей и надувать щеки, когда часть твоей территории под контролем противника, которого 3 года назад ты собирался разбить за 3 дня.

Читайте также Враг активизировал БПЛА "Орион": в чем проблема сбивания этих дронов

Именно поэтому есть все предпосылки для активизации варварских ударов по Сумах. В чем разница?

Россияне могли за август накопиться и в сентябре пойти на Сумы или между Харьковом и Сумами. Однако они получили удар на предупреждение и теперь вынуждены выдавливать наши войска.

То есть те наши силы, которые сейчас в Курской области, все равно не воевали бы на Донбассе, Юге или под Харьковом. Их бы бросили на устранение прорыва россиян. В таком случае понадобилось бы больше сил, чем для маневренной обороны возле России.

И была бы колоссальная разница в модальности ситуации: очередной прорыв Владимира Путина накануне саммита БРИКС/выборов в США с угрозой отрезания Харькова/захвата Сум vs судорожные попытки Кремля вытолкнуть украинские войска со своей территории.

Поэтому они не имеют выбора, кроме как пытаться обострять. А вот получится или нет – это вопрос.

Интересно Два варианта развития ситуации на Ближнем Востоке после ликвидации лидера "Хезболлы"

Еще момент. Россияне собирались накопить орду на севере, и они ее накопили. Сейчас она в гораздо худших условиях, чем им хотелось бы, но покатится в сторону нашей границы. Если наше командование примет решение отводить войска из Курской области, то россияне окажутся перед дилеммой: идти дальше на Сумы или окопаться по границе и перебрасывать силы для давления на других направлениях.

Важным элементом фона являются выборы в Молдове и Грузии в конце октября. Ну и Ближний Восток. Если Грузию ушатают, а в Молдове все пройдет небезупречно, то тем, кто получит больше всего выгоды, будет даже не Россия, а Китай. Товарищи в Вашингтоне вроде бы должны это понимать.

Все это увязывается в такой клубок, что конец октября – начало ноября обещают быть очень насыщенными.