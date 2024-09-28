Почему Израиль именно сейчас ликвидировал Насраллу

Таким образом, ликвидирована главная фигура во всей террористической сети. Человек, который мог готовить дальнейший план эскалации отношений между "Хезболлой" и Израилем и даже войну на территории северного Израиля.

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Ликвидация Насраллы и его соратников является серьезным ударом не только по позициям "Хезболлы" в Ливане, но и по позициям Ирана в регионе. Как и после гибели главы политбюро ХАМАСа Исмаила Гания, становится очевидным, что Иран не может гарантировать безопасность даже руководителям своих прокси армий в регионе. Что уж говорить об обычных боевиках и тех, кто хотел бы связать свою политическую карьеру с иранскими и российскими амбициями на Ближнем Востоке.

Сейчас обсуждаются мотивы, которыми руководствовались в Израиле, когда решили ликвидировать Насраллы. Ведь надо понимать простую вещь – израильские спецслужбы много лет подряд имели информацию о том, как перемещается глава "Хезболлы". Это при том, что Насраллы практически никогда не появлялся на людях и даже его обращения к боевикам транслировались по видеосвязи.

Но в Израиле считали, что ликвидация Насраллы может стать причиной серьезной дестабилизации отношений между "Хезболлой" и Израилем, между Ливаном и Израилем, а потому сохраняли определенную дистанцию в отношении главных лиц в террористических организациях, которые ориентируются на Иран.

После 7 октября 2023 года, когда прокси армии перешли "красные линии", напали на Израиль, а в заложниках оказалось немало гражданских жителей Израиля, в Иерусалиме могли решить, что теперь эти дистанции не имеют больше никакого практического значения. Именно поэтому и было принято решение о ликвидации Хании в Тегеране. Хотя, кстати, мы до сих пор не знаем кто на самом деле осуществил ликвидацию Хании, ведь в отличие от ситуации с Насраллой, Израиль не брал на себя ответственность.

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Относительно Насраллы ситуация еще сложнее. Его ликвидацию нужно было провести на территории Ливана. Было ясно, что его гибель может повлиять на всю ситуацию в регионе, что действия Израиля будут осуждать не только на Ближнем Востоке, но и в Евросоюзе, а США будут настаивать, что не были проинформированы об операции. Так говорит министр обороны США Ллойд Остин, который отрицает, что министр обороны Израиля Йоав Галант был на контакте с ним перед тем, как началась операции по ликвидации Насраллы.

Два варианта развития ситуации дальше

Главным вопросом является то, действительно ли ликвидация Насраллы может предотвратить большую эскалацию в регионе. То есть можно ли считать, что теперь Израиль откажется от наземной операции на юге Ливана для того, чтобы защитить свои северные районы от постоянных ракетных атак со стороны "Хезболлы". Этот вопрос сейчас остается без ответа. В самом Израиле подчеркивают, что не хотели бы такой наземной операции.

Удары по высшему руководству "Хезболлы", которые происходят в последние месяцы, могут способствовать тому, что Хезболла перестанет быть настолько влиятельной армией и политической силой, чтобы отваживаться на дальнейшие атаки по Израилю. Таким образом, необходимость наземной операции перестанет быть актуальной, а Израиль сможет сосредоточиться на дальнейших усилиях по ликвидации "ХАМАС" в Секторе Газа.

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Но может быть иначе. Иран может воспринять ликвидацию Насраллы как вызов и приложить усилия к переформатированию этой организации, передачи значительных финансовых и военных ресурсов ее новому руководству, которое вскоре появится на арене. В этой ситуации необходимость операция армии Израиля на территории Ливана станет еще более важной.

С одной стороны, мы можем говорить об уничтожении человека, который отвечал за ряд террористических актов, убийство гражданских, превращение "Хезболлы" во влиятельную силу, которая, по сути, уничтожила саму ливанскую государственность. С другой стороны, мы не можем говорить, что опасность более серьезного конфликта на Ближнем Востоке исчезла. Хотя хотелось бы надеяться, что это будет именно так.