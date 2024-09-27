Армения – хаб для обхода российских санкций

В указанном контексте справедливое и достаточное внимание уделяется вопросам выхода из ОДКБ или других пророссийских образований, но часто за рамками остается тема санкций. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Армения не присоединилась к международным ограничениям принятых против российской экономики в связи с агрессией против Украины. Конечно, такой политический жест продемонстрировал бы беспрецедентность субъектности политического курса Еревана, но пока сложно ожидать, что он произойдет мгновенно.

Объективности ради стоит отметить, что в силу географических обстоятельств, еще до начала полномасштабного вторжения Россия выступала основным торговым партнером Армении. Однако с началом санкционного давления проукраинской коалиции против российской экономики отдельные представители армянского бизнеса наоборот начали увеличивать товарооборот с россиянами и зарабатывать на перепродаже товаров двойного назначения.

В целом общая доля армянского экспорта на российский рынок составила 35%. При этом, важное обстоятельство, что в указанную статистику входят товары, которые в Армении не производятся, как к примеру, электроника. Можно заметить в номенклатуре товаров и довольно оригинальные позиции, в частности алмазы.

Иными словами, Армения стала одним из хабов для обхода санкций, который обеспечивал транзит необходимой продукции, в частности для использования в военно-промышленном комплексе. Пребывание Армении в так называемом евразийском экономическом союзе только упрощает ведение бизнеса.

С одной стороны, правительство Армении принимает меры для обеспечения транспарентности ситуации, принимает меры на сокращение товарооборота (в частности введение лицензирования на товары, которые могут иметь двойное назначение) и открыт к контактам с американскими регуляторными органами. Однако практика показывает, что этого недостаточно.

Необходима большая политическая воля на правительственном уровне, чтобы перекрыть канал. Подобный сценарий возможен только в случае усиления законодательства и строгого контроля за цепочками поставок.

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Важно осознавать, что геополитическая стратегия России заключается в создании мощного торгового коридора в направлении Ирана, Индии и других стран так называемого Глобального Юга, поэтому Армения и Грузия – где политическая ситуация кажется еще более приемлемой для россиян – выступают для Кремля важными компонентами.

Политика двойных стандартов невозможна

Если правительство Армении выбирает проевропейский путь, однозначно, он будет невозможен при политике двойных стандартов. Еревану придется выбрать единственный вектор: или движение в европейскую семью, гарантии безопасности и переориентация на другие рынки, или попытка остаться на полпути от России с последующим реваншем пророссийских сил и возвращением в орбиту влияния Кремля.

Поэтому требованием к потенциальному открытию дверей в ЕС для Армении должен служить не только вывод российской военной базы из Гюмри, но и выход из российских экономических межнациональных объединений. Главное – приобщение к санкциям и официальное признание недопустимости российской агрессии.

Если Армения стремится стать полноценным членом ЕС, она не может и дальше быть теневым складом подсанкционной продукции для России.