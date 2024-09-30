Серьезная ошибка Байдена

В предыдущей своей колонке я писал, что после Курска у Владимира Путина появился новый потенциально гораздо более опасный для него противник. Это его бывшая база поддержки – "Z-сообщество". Оно осуждает диктатора не за то, что он развязал преступную войну, а за то, что он, по их мнению, её проигрывает, позволяя Западу безнаказанно переходить одну за другой пресловутые "красные линии" в своём противодействии рашистской агрессии.

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В этой среде росло страшное для любого российского диктатора подозрение "царь ненастоящий". Пытаясь противостоять этой тенденции, Путин начал ежедневно устраивать в своем бункере перформансы "страшных угроз" странам НАТО, если те снимут, как они и собирались, одну из самых нелепых своих "красных линий" – запрет Украине использовать западное оружие для ударов вглубь российской территории.

Если бы Джо Байден объявил на встрече с Владимиром Зеленским об этом давно назревшем решении, то Путин серьезно разочаровал бы свою рашистскую аудиторию, окончательно убедив ее, что его постоянное ядерное хрюканье является пустым блефом.

Сверхосторожный дедушка решил подождать до 5 ноября. Это серьезная ошибка, упущенный (или отложенный?) шанс подорвать путинский режим изнутри.

Черчилевский стиль политической речи Харрис

Удачным ходом Администрации стала передача на дальнейший период кампании миссии главного спикера США по российско-украинской войне кандидату в президенты. Камала Харрис и Зеленский подвели итоги двухдневного визита президента Украины в США на совместной пресс-конференции.

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Харрис блестяще воспользовалась этим пасом: "Я горжусь тем, что поддерживаю Украину. Я буду продолжать поддерживать Украину и работать над тем, чтобы Украина победила в этой войне. Американский народ хорошо понимает значение свободы, независимости и важности верховенства закона. Эти идеалы являются центральными для того, кем мы являемся как американцы. Каждый из этих принципов поставлен на карту в Украине. И именно поэтому борьба Украины имеет значение для народа Америки. В некоторые из важнейших моментов в нашей истории мы противостояли агрессорам, таким как Путин, так же как мы должны это сделать сегодня".

С нарастающим позитивным удивлением я смотрел на госпожу вице-президента на экране своего телевизора. Мне показалось, что нечто подобное чувствует и Зеленский, стоящий рядом с ней на сцене. Откуда этот абсолютно черчиллевский стиль политической речи? Почему никому из американцев до нее не приходило в голову сказать совершенно очевидную и одновременно очень глубокую вещь:

что российско-украинская война – одно из важнейших ключевых событий в американской истории;

это не территориальный спор где-то в Восточной Европе. Это о том, кто мы такие и что делает нас американцами.

Короткая речь Камалы Харрис говорит нам о многом. Она имеет свой собственный штаб советников и свой круг спичрайтеров. Их с Харрис взгляд на войну в Украине не имеет ничего общего с предательскими идеями Бернса и Салливана, которые сохраняют влияние на Байдена.

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Харрис и ее штаб намерены поставить украинский вопрос в центр своей избирательной кампании. Во-первых, потому что война в Украине действительно является ключевым событием нынешней американской истории и не только американской. А во-вторых, учитывая личность ее соперника, это очень политтехнологично. Бывшая прокурор Лос-Анджелеса уже сформулировала профессиональному преступнику свое обвинение в украинском деле:

"Однако, честно говоря, я поделюсь с вами, господин президент, что в моей стране есть некоторые, кто взамен заставил бы Украину отказаться от значительной части ее суверенной территории, кто бы потребовал, чтобы Украина приняла нейтралитет. Эти предложения такие же, как и предложения Путина. Будем честными, это не предложения мира".

Предложения некоторых моих земляков о капитуляции Украины опасны и абсолютно неприемлемы. Это путинские предложения.