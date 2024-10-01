Такі переваги дають змогу створювати зручну державу. Тепер ми масштабуємо цей досвід і розширюємо кордони цифрових продуктів, щоб про українські сервіси дізналися в усьому світі. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Для цього запустили перший технологічний продукт України на міжнародний ринок – uResidency. Це програма, яка дає змогу іноземцям зареєструвати й вести бізнес в Україні, користуючись вигідними умовами та сплачуючи податки до нашого бюджету. Це особливо важливо в умовах війни.

Як працює е-резидентство в інших країнах

Ще у 2019 році наша команда почала досліджувати послугу електронного резидентства. Завдяки цьому сервісу підприємці-громадяни різних країн можуть вести бізнес без прив'язки до конкретної локації, зареєструвавши бізнес в іншій країні. Послуга електронного резидентства була лише в 3 країнах – Естонії, Литві, Азербайджані. До речі, над розробкою програми ми працювали спільно з колегами з інших міністерств, депутатами та за підтримки Європейського Союзу й естонських партнерів – e-Governance Academy.

Працюючи над власною програмою е-резидентства, ми почали досліджувати, що пропонують інші країни у сфері е-резидентства. Оцінювали програми за 5 критеріями: вартість послуг, додаткові або приховані платежі, податки, можливість відкриття рахунку та ідентифікації онлайн.

Загалом отримали такі результати:

послуга є платною і її вартість стартує від 44 євро;

деякі країни мають приховані платежі для щомісячних оплат або ж послуг Legal address;

податкова ставка програм варіюється;

не всі країни пропонують отримати е-резидентство без фізичної присутності в країні, що ускладнює отримання е-резидентства.

У розробці uResidency ми взяли найкраще з усіх країн, використали наш досвід створення цифрових послуг і побудували програму на тих же принципах, на яких базується Дія, – зручно, непомітно, людяно. Інакше кажучи, зробили ставку на онлайн і ліквідацію бюрократії.

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Як працює uResidency в Україні

uResidency – це програма електронного резидентства, завдяки якій іноземці можуть реєструвати бізнес в українській юрисдикції з будь-якої точки світу. Для цього їм не потрібно приїжджати в Україну.

Ми єдина країна, яка пропонує безоплатно отримати статус е-резидента й зберігає низьку податкову ставку протягом усього періоду ведення бізнесу в статусі е-резидента. Е-резиденти України матимуть одну з найвигідніших податкових ставок серед країн, що мають е-резидентство, – це 5% від суми доходу до 180 тисяч євро. Якщо перейшли цей ліміт, податок виростає до 15% на суму, що перевищує ліміт. Наприклад, якщо дохід буде 200 тисяч євро в рік, то е-резидент сплатить податок 5% від 180 тисяч і 15% від 20 тисяч.

Але й це ще не всі переваги.

По-перше, відкрити бізнес в українській юрисдикції можна просто зі смартфона. Як і відкрити рахунок у банку, хоч для іноземців це космос.

По-друге, для е-резидентів доступний онлайн-банкінг.

По-третє, е-резиденту не потрібно заповнювати податкові звіти й вручну платити податки. Замість нього це робитиме банк як податковий агент – фактично безоплатний бухгалтер е-резидента.

Наразі програма доступна громадянам Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. Згодом перелік країн розшириться.

Тепер детальніше про те, як іноземці можуть стати е-резидентами в Україні.

Чотири кроки до е-резидентства

Для отримання статусу е-резидента потрібен лише смартфон, закордонний паспорт і 15 хвилин, щоб пройти офлайн-верифікацію в консульстві України у своїй країні. Це єдиний крок, де потрібна фізична присутність майбутнього резидента, але згодом цей крок теж буде дистанційним. Усі інші процеси відбуваються онлайн – від відкриття банківського рахунку до виведення грошей.

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Крок 1. Подання заяви на сайті або в застосунку uResidency. Після цього заявка е-резидента проходить перевірку, яка може тривати до 30 днів, але для більшості випадків це буде значно швидше.

Спочатку адміністратор ДП Дія перевіряє правильність заповнення заявки. Далі залучається МВС і перевіряє е-резидента на наявність судимості. Одночасно із цим СБУ надає висновок щодо можливості набуття статусу е-резидента. Послуга недоступна для громадян Росії та Білорусі.

Якщо заявка е-резидента пройшла попередні етапи, Державна податкова служба резервує ідентифікаційний код для заявника.

Крок 2. Записатися через мобільний застосунок або вебпортал в електронну чергу для офлайн-ідентифікації в консульстві України у своїй країні. Перевірка в консульстві триває до 15 хвилин. Фактично е-резиденту потрібно зробити одне фото й показати свій паспорт, щоб консул звірив дані.

Далі заявник автоматично отримує ідентифікаційний код та QR-код для авторизації в мобільному застосунку. Тепер підприємець може згенерувати Дія.Підпис. Усе, іноземець отримав статус е-резидента України.

Крок 3. Відкриття ФОП. Теж через застосунок або сайт. Саме для підпису заяви про реєстрацію ФОПу й потрібен Дія.Підпис.

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Крок 4. Реєстрація банківського рахунку. Саме завдяки наявності рахунку е-резидент зможе управляти своїми грошима, зокрема отримувати на нього кошти й виводити їх на власний рахунок за кордоном. Онлайн-банкінг – одна з ключових наших переваг.

На сьогодні е-резиденти України можуть відкрити рахунок у "Приватбанку", який став першим банком-партнером програми. Згодом перелік банків розшириться.

Чому запуск uResidency – важливий крок для України

Це крутий технологічний продукт, який дає змогу іноземцям спробувати, як це – зареєструвати та вести бізнес у кілька кліків просто в смартфоні. Реальність, до якої вже звикли українці. З іншого боку, uResidency посилить довіру до України від міжнародної IT-спільноти, зокрема й для інвестування в українські технологічні продукти та проєкти.

Також кожен зареєстрований бізнес – це додаткові надходження до бюджету. Протягом року після запуску проєкту плануємо залучити 1000 е-резидентів. А це мільйони гривень до бюджету й підтримка нашої економіки в умовах повномасштабної війни.